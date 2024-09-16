Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

İstanbul'da bir zincir market şubesi, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satışa çıkardı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE, "1 ALANA 1 BEDAVA" KAMPANYASI

İstanbul Ataşehir'deki bir zincir market şubesi, skandala imza attı. Markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalışarak vatandaşların sağlığını tehlikeye atmaya çalıştı.

Markete gelen bir müşterinin çektiği görüntülerde, bisküvinin son kullanma tarihinin 21 Ağustos 2024 olduğu görüldü. Tepkilere neden olan uygulamayla ilgili marketten açıklama geldi.