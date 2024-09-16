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Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar

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İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir zincir market şubesi, tarihi geçmiş ürünleri "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bisküvinin son kullanma tarihinin 21 Ağustos 2024 olduğu görüldü.

İstanbul'da bir zincir market şubesi, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satışa çıkardı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE, "1 ALANA 1 BEDAVA" KAMPANYASI

İstanbul Ataşehir'deki bir zincir market şubesi, skandala imza attı. Markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalışarak vatandaşların sağlığını tehlikeye atmaya çalıştı.

Markete gelen bir müşterinin çektiği görüntülerde, bisküvinin son kullanma tarihinin 21 Ağustos 2024 olduğu görüldü. Tepkilere neden olan uygulamayla ilgili marketten açıklama geldi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

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Yorumlar (3)

Tolga Babacan:

Amerika ve Avrupada gibbi en agir cezalar verilmeli. En az 10 Million Dollar Bak birdaha yaparlarmi

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Emrah null:

A101 harca harca bitmez

9
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Berk null:

nasılsa ceza 150 tl diğer üründen Çakar ne olur ki

6
0
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