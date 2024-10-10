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Uşak'ta Üreticilere 24,2 Ton Yem Bezelyesi Dağıtıldı

Uşak'ta Üreticilere 24,2 Ton Yem Bezelyesi Dağıtıldı
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Uşak'ta gerçekleştirilen törende, 24,2 ton yem bezelyesi tohumu üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu destek, tarım ve hayvancılıkta verimliliğin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Uşak'ta üreticilere destek sağlamak amacıyla 24,2 ton yem bezelyesi dağıtımı yapıldı.

Uşak'ta tarım sektörüne destek amaçlı önemli bir adım atıldı. Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, İl Tarım Müdürü Serkan Bilir, Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Fatih Çelen, DSİ 23. Şube Müdürü Orhan Çelik ve birçok tarımsal sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla düzenlenen törende üreticilere yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Törende toplam 24.2 ton yem bezelyesi tohumu, üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu tohumlar, yem bitkisi üretiminin artırılması ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanıma sunuldu.

Üreticilere verilen bu destek, tarım ve hayvancılık sektöründe büyük önem taşıyor. Yem bezelyesinin, içerdiği yüksek protein değeri ve toprağa azot sağlaması açısından önemli bir bitki olduğu vurgulandı. Bitki bu özellikleri sayesinde hem toprağın kalitesini artırıyor hem de hayvancılık için gerekli olan kaba yem ihtiyacını karşılamada büyük bir rol oynuyor

Proje kapsamında yem bezelyesi, 2 bin 420 dekar alanda ekilecek. Bu ekiliş sayesinde bölgedeki üreticilerin verimliliklerinin artacağı ve hayvancılık faaliyetlerine daha iyi verim sağlanacak. Yem bezelyesi üretimi, özellikle kaba yem açığının giderilmesine büyük katkı yapacak.

Tarımda verimlilik artıyor

Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, törende yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin artırılmasının ülke ekonomisine sağladığı katkılara değinerek, tarım projelerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Yem bezelyesi gibi stratejik ürünlerin yaygınlaştırılmasının, hem toprağın kalitesini artıracağını hem de çiftçilerin kazancını büyüteceğini belirtti.

Törene katılan üreticiler, dağıtılan yem bezelyesi tohumlarının kendilerine önemli bir destek sağladığını ifade etti. Üreticiler, bu tür projelerin devam etmesi halinde tarım ve hayvancılık sektörünün daha da güçleneceğini ve sürdürülebilir bir üretim sistemine kavuşulacağını kaydetti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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