Uşak'ta Tarım Fuarında Fahiş Fiyat Artışları Tepki Topladı

Uşak Ticaret Borsası ve Uşak Ziraat Odası öncülüğünde 10'uncusu düzenlenecek olan tarım ve hayvancılık fuarında fahiş fiyat artışı iddiaları tartışmaları da beraberinde getirdi.

Artan maliyetler enflasyon ve ekonomik şartlar ülkede her kesimini zorlarken, Uşak'ta Eylül ayında gerçekleştirilecek tarım ve hayvancılık fuarında geçen yıla göre yapılan yüzde 100'ü aşan orandaki zamlar tepkilere neden oldu. Her yıl olduğu gibi 18 Eylül'de Kemalöz Mahallesi Pazaryerinde gerçekleştirilecek fuar organizasyonunda stant fiyatları 2 yıl önce metrekaresi 300 liradan, geçen yıl 560 liradan satılırken; bu yıl ise fiyat 1000 lira olarak duyuruldu.

Uşak Ticaret Borsası ve Uşak Ziraat Odasının da paydaşı olduğu fuarın organizasyonunu yapan firmanın fahiş fiyat uygulamasına tepki gösteren çok sayıda Uşaklı esnafın fuara katılamadığını belirtildi. 3 üç günlük bir organizasyon için kendilerine gerekli 250 ila 300 metrekarelik bir alana 250 bin-300 bin lira arasında bir fiyat ödemeleri gereken Uşaklı esnaflar, yetkililerden destek talebinde bulundu. Soruna bir an önce çözüm bulunarak, fiyatların makul seviyeye çekilmesini bekleyen tarımsal sektörü temsilcileri, aksi taktirde fuarında yer almayacaklarını açıkladı. - UŞAK