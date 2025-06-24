Uşak'ta Kuraklığa Dayanıklı Tohumlarla Hasat Gerçekleştirildi

Uşak'ta Kuraklığa Dayanıklı Tohumlarla Hasat Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday tohumlarıyla yapılan hasat programında, yerli çeşitlerin önemi vurgulandı. Uşak Valisi Naci Aktaş, bu tohumların ülke tarımına katkı sağladığını belirtti.

Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday tohumlarının ekili olduğu tarlalarda hasat gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen kuraklığa dayanıklı "Demirhan" isimli buğday tohumu ile "Avcı2002" ve "Sinanbey" arpa tohumlarının ekili olduğu Susuzören köyündeki tarlalarda hasat programı düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, kentte bu yıl bazı tohumların ilk kez denendiğini belirterek, "Bu çeşitlerin yerli ve milli çeşitler olması bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Bu projenin yürütülmesinde, bu ürün çeşitliğinde ve verimliliğinde katkısı olan herkese tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü kendi tohumumuzun geleceğimizin teminatı olduğunu net bir şekilde bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Arpa Islah Bölümü Sorumlusu Namuk Ergün ise geliştirilen tohumların kurak alanlarda da yüksek verime ulaştığını bildirdi.

Deneme ekiminin yapıldığı alanlarda oldukça iyi verim beklendiğini, kalitenin de güzel olduğunu söyleyen Ergün, "Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi İç Anadolu Bölgesi'ne yakın alanlarda geçit bölgelerinde çiftçilerimizin gelirini arttırmak, ülke tarımına katkıda bulunmak için çeşit geliştirmeye ve bu çeşitlerin yaygınlaştırılması için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de kent genelinde 1 milyon 310 bin 655 dekar alanda hububat ekimi yapıldığını, bunun da toplam tarım alanlarının yüzde 64'ünü oluşturduğunu söyledi.

Kentte bu yıl söz konusu tohumların deneme ekiminin yapıldığını aktaran Bilir, şöyle devam etti:

"Hububat ekimlerinin büyük kısmı kuru tarım alanlarında yapılmaktadır. Özellikle iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalmasıyla kuru tarım alanlarda ekilişi yapılabilecek, kuraklığa dayanıklı ve verimli çeşitlerin ekimini arttırmak için projeler geliştirmeye çalışıyoruz. İlimize, bölgemize uyumlu, verimli ve kuraklığa dayanıklı çeşitleri üreticilerimize tanıtmaya, bu çeşitleri üretime kazandırmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından biçerdöverle hasada başlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Sağlık sisteminde yeni dönem! 7 köklü değişiklik geliyor
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi

Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.