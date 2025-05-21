Uşak'ta Konut Satışları Artış Gösterdi

Uşak'ta Konut Satışları Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Uşak'ta konut satışları bir önceki yıla göre Nisan ayında 170 adet artarak 492'ye ulaştı. Türkiye genelinde ise konut satışları yüzde 56,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak'ta geçen yıl Nisan ayında konut satışı 322 adet iken, bu yıl aynı ayda 170 adet artarak 492 adet oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Yabancılara Nisan ayında bin 440 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak bin 440 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 529 ile İstanbul, 497 ile Antalya ve 117 ile Mersin oldu.

Uşak'ta konut satışları arttı

Türkiye genelinin ortalamasında konut satışları artarken, Uşak'ta 2025 yılının Nisan ayına göre konut satışları arttı. Uşak'ta 2025 yılının Nisan ayında konut satışı 322 adet iken, bu yıl aynı ayda 170 adet artarak 492 adet oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar 2025 yılının Nisan ayına göre bin 155 iken bu yıl bin 983, Afyonkarahisar'da 448 iken bu yıl 791, Aydın'da bin 707 iken bu yıl 2 bin 356, Denizli'de 921 iken bu yıl bin 422, İzmir'de 4 bin 279 iken bu yıl 7 bin 14, Kütahya'da 334 iken bu yıl 724, Muğla'da bin 116 iken bin 830 adet olarak gerçekleşti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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