Haberler

Uşak'ta Hayvansal Gıdalara yönelik Resmi Denetimler Sürüyor

Uşak'ta Hayvansal Gıdalara yönelik Resmi Denetimler Sürüyor
Güncelleme:
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hızlı bozulabilen hayvansal gıdalar için gün boyunca ve gece saatlerinde resmi denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde son tüketim tarihleri ve hijyen şartları kontrol ediliyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hızlı bozulabilen hayvansal gıdalarda resmi kontrollerini gündüz ve gece sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı resmi kontrol seferberliği kapsamında, Uşak'ta riskli ürünlere yönelik denetimler devam ediyor. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir'in de katıldığı denetimlerde et, tavuk, süt ve süt ürünleri gibi hızlı bozulabilen ürünlerin satış ve toplu tüketim noktalarında kontroller yapılıyor.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, hijyen gereklilikleri ile bozulma ve bulaşma riskleri ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sürdürüyor. İl genelinde gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
