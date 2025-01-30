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Uşak Ekonomisi İçin Sanayi Dönüşüm Planı Tanıtıldı

Uşak Ekonomisi İçin Sanayi Dönüşüm Planı Tanıtıldı
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Uşak'ta düzenlenen toplantıda, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan Sanayi Dönüşüm Planı sanayicilere tanıtıldı. Toplantıda tekstil sektörünün güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Uşak ekonomisinin sektörel yapısını değerlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hayata geçirmek amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan "Sanayi Dönüşüm Planı" Uşak Valiliğinde düzenlenen bir toplantıyla sanayicilere tanıtıldı.

Toplantıya Uşak'taki sanayiciler, iş dünyası temsilcileri ve kamu kurumlarının yetkilileri yoğun ilgi gösterdi. Planı hazırlayan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) yetkilisi tarafından ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri yetkilisi tarafından da enerji verimliliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, sanayicilerle raporun detayları paylaşıldı ve katılımcıların görüşleri alındı. Uşak ekonomisinin lokomotifi olan tekstil sektörünün güçlendirilmesi ve katma değerli üretim metotlarının benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Teknik tekstil, kompozit malzemeler ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin, ilin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracağı belirtildi.

Toplantı Uşak ekonomisinin sektörel çeşitliliğini artırmaya yönelik politika önerileri ve stratejilerin tartışılmasıyla sona erdi. Katılımcılar, raporda yer alan stratejik sıçrama alanlarının Uşak'ın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.

Bu kapsamlı çalışma, Uşak'ın sanayi yapısını güçlendirmek ve ilin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına rehberlik etmek amacıyla hayata geçirildi. Sanayicilerin görüşleriyle zenginleşen bu plan, Uşak'ın gelecekteki dönüşüm hedeflerine ışık tutacak. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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