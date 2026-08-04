Simav'da Uruguay'dan Gelen Besilik Sığırların Sağlık ve Gümrük İşlemleri Titizlikle Yürütülüyor
Kütahya'nın Simav ilçesinde Uruguay'dan getirilen besilik erkek sığırların gümrük millileştirme ve sağlık kontrolleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin gözetiminde yapılıyor. Hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvancılığın sürdürülebilirliği için kimlik, belge ve mevzuat uygunluk süreçleri aralıksız takip ediliyor.
Kütahya'nın Simav ilçesine Uruguay'dan getirilen besilik erkek sığırların gümrük millileştirme işlemleri ile idari ve teknik sağlık kontrolleri, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin gözetiminde titizlikle gerçekleştiriliyor.
Hayvanların sağlık durumları, kimlik ve belge kontrolleri ile mevzuata uygunluk süreçleri, ilgili prosedürler doğrultusunda aralıksız takip edilirken, yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvancılığın sürdürülebilirliği hedefleniyor.