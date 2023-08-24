Üretim ve istihdam odaklı projeler MEVKA desteği ile hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Konya- Karaman Bölgesinde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkına Ajansı (MEVKA) tarafından 2023 Yılı içerisinde ilan edilen İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı çerçevesinde başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan projelerle sözleşmeler imzalanmaya başlandı.

Bu çerçevede ilk olarak Karaman EMA Plastik tarafından hazırlanan "EMA Plastik Üretiyor Türkiye Kazanıyor" projesinin sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ve firma yetkilisi tarafından imzalandı.

Ajans olarak imzaladıkları sözleşmenin ardından proje ile ilgili açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Ajans olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, sorumluluk alanımızda yer alan Karaman-Konya Bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla yürüttüğümüz çeşitli destek mekanizmaları ile bugüne kadar bölgemize güncel rakamlarla 1,45 Milyar TL kaynak aktararak eş finansmanlarla birlikte 2,7 Milyar TL yatırımı harekete geçirmiş durumdayız. Son olarak ajansımız tarafından KOBİ'lere yönelik ilan edilen Finansman Desteği Teklif Çağrısı ile de bölgemizde imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasını hedefledik. Söz konusu teklif çağrısı çerçevede ajansımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kısa süre önce yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 5 proje, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik 1 proje, Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 6 proje ve Konya merkez ilçeler haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 5 proje olmak üzere toplamda 17 projenin destek almaya hak kazandığı ilan edilmişti. Bugün sözleşmesini imzaladığımız EMA Plastik Üretiyor Türkiye Kazanıyor Projesi ile de Karaman'da plastik çatal, kaşık, bardak, köpük tabldot, tabak ve film streçleri imalatı yapan firmamızın üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu makine-ekipman altyapısını güçlendirerek hem verimliliğini artırmayı hem ihracat hacmini geliştirmeyi hem de istihdamı artırmayı hedefledik. Ajansımız desteği ile hayata geçirilecek olan proje çerçevesinde 4 adet robot otomasyon sistemi, 1 adet plastik enjeksiyon makinesi, 2 adet lüks kaşık kalıbı,1 adet lüks çatal kalıbı ve 1 adet kristal bardak kalıbı alımı gerçekleştirilecek. Toplam bütçesi 7.397.500.00 TL olan ve ajansımız tarafından 3.687.716.87 TL kaynak aktarılacak projenin hedefleri arasında ise verimliliğin ve yurtiçi ve yurtdışı satış hacminin artırılması gibi gerek bölgemiz ve gerekse de ülkemiz açısından son derece önem arz eden hedefler yer almaktadır. Ayrıca proje çerçevesinde 4 genç istihdamının da sağlanacak olması projeyi daha da değerli kılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hayata geçirilecek olan projenin bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA