Ürdün ve Türkiye Ekonomik İşbirliği Toplantısı Amman'da Yapıldı

Ürdün ve Türkiye Ekonomik İşbirliği Toplantısı Amman'da Yapıldı
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Ürdün İş Konseyi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmek amacıyla Amman'da bir toplantı düzenledi. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu, geçen yıl ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını belirtti ve gelecekteki ekonomik komite toplantısını duyurdu.

Ürdün İş Konseyi, Ürdün'ün başkenti Amman'da, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği ile yatırım fırsatlarını güçlendirmeyi hedefleyen bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, Ürdünlü İşadamları Derneği ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) bağlı Türkiye- Ürdün İş Konseyi iş birliğiyle düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün İşadamları Derneği Başkanı Hamdi et-Tabba, Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı Levent Birant katıldı.

Toplantı sonrası bir konuşma yapan Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu, ekonomik ortaklığa dair iyimserliğini dile getirerek, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını ve bu yıl da büyüme beklendiğini ifade etti.

Caymazoğlu ayrıca, iki ülke ticaret ve sanayi bakanlarının katılımıyla, gelecek ekimde Amman'da ortak ekonomik komitenin ilk toplantısının yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, Ürdünlü İşadamları Derneği Başkanı Tabba, Türkiye - Ürdün İş Konseyi'nin, özel sektörün desteklenmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması açısından örnek bir model teşkil ettiğini vurguladı.

Tabba, Türk işadamlarına özellikle bilişim teknolojileri, lojistik hizmetler, turizm, sanayi, tarım, sağlık hizmetleri, enerji ve madencilik gibi alanlarda Ürdün'deki yatırım fırsatlarını keşfetmeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Laith Al - Ekonomi
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