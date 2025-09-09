Ünye İzabella Üzüm Suyu Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bölgenin kendi has lezzetlerini dünya markası haline getirmek için yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Yöresel ürünler üretim merkezinde yoğun olarak kullanılan ve farklı inovatif çalışmalarla değerlendirilen İzabella üzümünden elde edilen organik üzüm suyu, coğrafi işaret tescili aldı.

Yaklaşık üç yıl süren girişimlerin ardından "İzabella üzüm suyu", Türkiye'de coğrafi işaret alan 1763'üncü ürün oldu. 8 Ağustos 2022 tarihinde yapılan başvuru sonrası geçen zorlu sürecin ardından 27 Ağustos 2025 tarihli karar ile birlikte Ünye İzabella üzüm suyu resmen coğrafi işaret tescili kazandı. Tescil ile ilgili karar ise 15 Eylül 2025 tarihli ve 205 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlanacak.

Ünye İzabella üzüm suyu, organik yapısı ve bileşenleri ile çok sayıda faydayı barındırıyor. Enerji ve besin değeri 85 kcal/L olan ürün, yüzde 17 karbonhidrat, yüzde 0,001 yağ, 1400 mg/L potasyum, 150 mg/L kalsiyum ve yüzde 12,5 oranında toplam şeker içeriyor. Ayrıca pH değeri 2,0 ile 4,5 arasında değişirken toplam asidite oranı 3,00 olarak ölçülüyor. - ORDU