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Ordu'nun Ünye ilçesinde fındığın yanında alternatif ürün olarak yetiştirilen cennet hurmasında hasat sezonu başladı.

Tadıyla ön plana çıkan, besin değeri yüksek ve kış aylarında tüketilen meyveler arasında yer alan cennet hurması, bölgedeki üreticiler için alternatif gelir kaynağı oluşturuyor. Olgunlaşan hurmalarını toplayan üreticiler, ürünlerini satarak gelir elde ediyor. Ünye ilçesinde hurma üreticisi Abdülkadir Doğan'a ait bahçede protokol üyelerinin katılımıyla hasat etkinliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasatla ilgili yapılan açıklamada, cennet hurması üretim alanlarının artırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım ile ilgililer katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı