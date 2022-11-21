Ünlü market zincirinde skandal! Tarihi geçmiş ürünleri indirimli diye satışa sundular

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ünlü bir zincir marketin tarihi geçmiş ürünleri indirimli fiyattan sattığı ortaya çıktı. Ürünün son kullanma tarihinin yaklaşık 1 ay geçtiği görülürken kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada bir zincir markette satılan helvanın fotoğrafı gündem oldu. Paylaşımda helvanın tarihinin 1 ay geçtiği görüldü.

BAKANLIĞI ETİKETLEDİLER

Öte yandan fotoğrafa bakanlığı etiketleyen kullanıcının paylaşıma "1 ay kadar geçmiş ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor" notunu düşmesi dikkat çekti. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan o paylaşıma yorum yağdı.

İşte gelen yorumlardan bazıları: