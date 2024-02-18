Ünlü ekonomist seçim sonrasını işaret etti: Döviz yüzde 15 artacak

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi ve yaklaşan yerel seçim, döviz kurlarındaki durumun ne olacağı konusunda merakı artırıyor. Konuya ilişkin Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, seçimden sonra döviz kurunda yüzde 15'lik artış beklediğini dile getirdi.

"SEÇİMDEN SONRA DÖVİZ KURU YÜZDE 15 ARTACAK"

Seçimden sonra dövizin 20 TL bandına düşeceği yorumlarına katılmayan Erdoğan, konuya ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dövizin düşmesi teknik olarak mümkün değil. Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisininmakro göstergeleri ve ekonomik realiteyle bağdaşmayan bir düşünce. Dövizin 20 TL'ye gerilemesi Türkiye ekonomisi için doğru bir şey değil."

"DOLAR ARTMAZSA İHRACAT OLUMSUZ ETKİLENİR"

"Dolarda ılımlı bir artış makul bir artış, ihracatın temel dinamiğidir. Eeğer dolar artmazsa, hem ihracatçının maliyetlerini karşılaması söz konusu olmaz hem de ihracat yapma şansı söz konusu olmaz. Dolayısıyla Türk ekonomisinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi dış ticareti dikkate aldığınızda, dolar kurunun majör düzeyde düşmesi ihracatın gerilemesi ve Türkiye ekonomisinin zarar görmesi anlamına gelir."