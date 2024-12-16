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Ünlü borsacı hakkında devam eden rüşvet davası sebebiyle gözaltına alındı

Ünlü borsacı hakkında devam eden rüşvet davası sebebiyle gözaltına alındı
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Borsacı Nihat Özçelik, 'tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Borsacı Nihat Özçelik'in, birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklar arasında para havale işlemlerini gösteren rapor düzenlenmesine hükmetti.

mahkeme kararının hemen ardından Borsacı Nihat Özçelik, 'tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Borsacı Nihat Özçelik'in 2023'de birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık İ.H.A. ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı mahkemeye tutuksuz sanık Ahmet Korkmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

"ÇALIŞMIŞ OLDUĞUM İKİ BİRİMDE DE PROJE YETKİM VEYA BİRİNİ SORGULAMA YETKİM YOKTU"

Savunma yapan tutuksuz sanık M.Ç., polis memuru olduğunu ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Nihat Özçelik'i tanımıyorum. Kendisiyle bir irtibatım veya para alışverişim olmamıştır. Bu kayıtlarda da mevcuttur. Ali Kıymık'ı da tanımıyorum. Bu bir rüşvet işi değildir. Rüşvet oluşturabilecek bir durum söz konusu değildir. Çalışmış olduğum iki birimde de proje yetkim veya birini sorgulama yetkim yoktu. Üzerime atılı suçlamaların hepsinden beraatımı ve adli kontrollerimin kaldırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.Adli kontrol tedbirlerini devamına hükmedildiAlınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında sanık Nihat Özçelik'in de bulunduğu 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Ünlü borsacı hakkında devam eden rüşvet davası sebebiyle gözaltına alındı

SANIKLAR ARASINDA PARA HAVALE İŞLEMLERİNİ GÖSTEREN RAPOR HAZIRLANACAK

Mahkeme heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na yazı yazılarak, MASAK'dan alındığı belirtilen hususlara ilişkin herhangi bir rapor düzenlenip düzenlenmediğinin sorulmasına karar verdi. Heyet ayrıca, söz konusu raporun bulunamaması halinde sanıklar arasında para havale işlemlerini gösteren rapor düzenlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nihat Özçelik'in müştekiler ile arasındaki ticari ilişkinin bozulması sonrasında aralarında husumet oluştuğu, husumet sebebiyle taraflar arasında birçok soruşturma olduğu anlatıldı.

Şüpheli polis memurlarının olaya ilişkin buluşmalarında tanınmamak için gözlük taktıklarının aktarıldığı iddianamede, şüpheli polis memurları arasında hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde para alışverişinin bulunduğu belirtildi.

"GÖREVİ YAPANI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS"

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Nihat Özçelik'in 'yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçunu işlediği, şüpheli Özçelik tarafından kendisinin katılan olarak yer aldığı ve devam etmekte olan bir yargılamada husumetli olduğu müştekilerin ceza alması amacıyla mağdur T.K. üzerinden tanık olarak beyanda bulunmaya zorladığı, Özçelik'in kendi lehine ve karşı taraf aleyhine sonuç doğurabilecek bir karar verilmesi amacıyla hukuka aykırı olarak eylemde bulunduğu kaydedildi.

38 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Nihat Özçelik'in 'rüşvet vermek', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 14 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede diğer 4 şüphelinin ise aynı suçlara ek olarak 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet almak' suçlarıyla birlikte 7'şer yıldan 43'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede diğer 4 şüphelinin ise aynı suçlara ek olarak 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet almak' suçlarıyla birlikte 7'şer yıldan 43'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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