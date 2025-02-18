Üniversite ile Adana Sanayi Odası arasında işbirliği prokotolü imzalandı

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu ve Adana Sanayi Odası iş birliğinde 2022 yılında hayata geçirilen 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü kapsamında yürütülen faaliyetler çerçevesinde, 2026 yılında işletmelerde staj yapacak öğrenciler için işbaşı protokolü imzalandı. Bu yıl itibarıyla İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü'ne dahil olan firma sayısı 67'ye ulaştı.

Adana Sanayi Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, Prof. Dr. Ömer Korkut, Prof. Dr. Hacer Yıldızdaş, Rektör Başdanışmanı Doç. Dr. Metin Özkan, Genel Sekreter Kürşad Birinci, Adana Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nuriye Say, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire, Yönetim Kurulu Üyeleri İsa Tuzcu, Hulusi Akkoç, Genel Sekteri Veli Oğuz ve iş dünyası temsilcilerinin katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Beriş, iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlayan, sahada yetkin bireylerin yetişmesinin sanayi ve üniversite iş birliği sayesinde mümkün olacağını belirterek şunları söyledi: "Sanayi ve üniversite arasında artık keskin ayrımlar kalmadı. Mavi yakalılar ve beyaz yakalılar arasındaki sınırlar giderek silikleşiyor. Günümüz dünyasında pratik bilgiye sahip olmak ve sahada deneyim kazanmak büyük önem taşıyor. Çukurova Üniversitesi olarak sanayinin ihtiyaçlarını dinleyerek ve öğretim elemanlarımızın bilgi birikimini reel sektörün faydasına sunarak yeni modeller geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, Adana Sanayi Odası ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, sahada kazanacakları deneyimle mezun olmalarını hedefliyoruz."

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise yaptığı konuşmada, sanayi ve mesleki eğitim arasındaki köprünün güçlendirilmesinin Adana'nın sanayi ekosistemine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Başkan Kıvanç, protokolün sadece bir eğitim anlaşması olmadığını, aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasını destekleyen stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı:

"Adana Sanayi Odası ve Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu arasında büyük öneme sahip bir iş birliği protokolünü genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında başlattığımız ve pilot olarak uyguladığımız bu model, mesleki eğitimin uygulamalı olarak gerçekleşmesine önemli katkı sağlamıştı. Bugün bu modelin kapsamını genişletiyoruz ve daha fazla öğrencimizi sanayi ile buluşturacak yeni bir adım atıyoruz. Sanayimizin yetişmiş insan gücüne duyduğu ihtiyaç her geçen gün artıyor. Artık firmalar yalnızca teorik bilgiye sahip bireyleri değil, sahada yetkin, mesleki becerileri gelişmiş, yenilikçi ve uyum sağlayabilen profesyonelleri istihdam etmek istiyor. Bu noktada, üniversite-sanayi iş birliği, sadece öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda işletmelerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Teoriyi bilmek güzeldir ama asıl öğrenme sahada başlar. Bugün imzaladığımız bu protokol sayesinde gençlerimiz, işletmelerde deneyim kazanarak hem mesleklerini en iyi şekilde öğrenme fırsatı bulacak hem de iş dünyasına daha donanımlı adım atacaklar."

Adana Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nuriye Say ise mesleki eğitimin ve sahada deneyim kazanmanın önemine değindi. Say, işletmede mesleki eğitim programının başarıyla uygulandığını ve bu modelin daha da geliştirileceğini ifade etti:

"Adana Meslek Yüksekokulu olarak, işletmede mesleki eğitim programını üç yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, iş dünyası ile daha yakın ilişkiler kurarak öğrencilerimizin eğitimini sahada pekiştiriyoruz. Altı teknik programımızla mesleki eğitimde yeni bir model ortaya koyuyoruz. Sanayi Odası ile yürüttüğümüz bu ortaklık sayesinde öğrencilerimiz, firmalarla birebir çalışarak sektörün ihtiyaçlarını yerinde görme fırsatı yakalıyor. Bu yıl itibariyle 67 firmamız bu protokolü imzaladı. Amacımız, sadece Adana'ya değil, Türkiye'ye örnek olabilecek bir model oluşturarak mesleki eğitimi daha da güçlendirmek."

Toplantının devamında, KSG Metal Genel Müdürü Şule Karalı ve Barış Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karabacak deneyimlerini paylaştılar. İş dünyasının temsilcileri, mesleki eğitimin sahadaki önemine dikkat çekerek öğrencilere rehberlik etmeye hazır olduklarını dile getirdiler.

Açılış konuşmalarının ardından, Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu, Adana Sanayi Odası ve firmalar arasında işbaşı eğitim protokolü imzalandı. Bu protokol sayesinde öğrenciler, mezuniyet öncesinde işletmelerde deneyim kazanarak mesleki donanımlarını artıracak ve iş dünyasına hazır hale gelecekler. - ADANA