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Unilever'in çevre dostu iddiaları inceleniyor

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İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), Unilever'in bazı temizlik ürünlerinin çevre dostu özelliklere sahip olup olmadığını araştırmak için inceleme başlattı.

İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), Unilever'in bazı temizlik ürünlerinin iddia edilen çevre dostu özelliklere sahip olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattığını duyurdu.

CMA'dan yapılan açıklamada, Unilever'in ürünlerine ilişkin iddia edilen "çevreci" özelliklerin var olup olmadığının incelenmesi amacıyla şirkete yönelik inceleme süreci başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Unilever'in bazı belirsiz iddia ve görseller kullanarak ürünlerinin ne derece geri dönüştürülebilir ve çevreci olduğuna ilişkin abartılı bir resim sunuyor olmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CMA Üst Yöneticisi Sarah Cardell, "Deterjan, mutfak spreyi ve banyo malzemeleri gibi temel malzemeler, her alışveriş yaptığınızda süpermarket sepetinize koyduğunuz türden ürünlerdir. Giderek daha fazla insan, çevrenin korunmasına yardımcı olmak için üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Fakat birçok tüketicinin göründükleri gibi olmayan sözde 'yeşil' (çevreci) ürünler tarafından yanıltıldığından endişeleniyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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