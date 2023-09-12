UNESCO Koruması Altındaki Camili Havzası'ndan Saf Kafkas Arıları ve Bal Türkiye'ye Satılıyor

Artvin'in Borçka ilçesinde UNESCO koruması altındaki Camili (Macahel) Havzası'nda 24 yıldır arıcılık yapan Melahat Gülbin, ürettiği saf Kafkas ırkı ana arı ve balları ülkenin dört bir yanına satıyor. Gülbin, arıcılık bilgisini gelire dönüştürmek için TEMA Vakfı'nın Ana Arı Üretim Projesi'ne başvurdu ve başarılı bir girişimci olarak ön plana çıktı.

Artvin'in Borçka ilçesinde UNESCO koruması altındaki Camili (Macahel) Havzası'nda 24 yıldır arıcılık yapan 57 yaşındaki Melahat Gülbin, ürettiği saf Kafkas ırkı ana arı ve balları ülkenin dört bir yanına satıyor.

UNESCO'nun İnsan ve Biyosfer Programı kapsamında 2005'te biyosfer rezerv alanı (uluslararası öneme sahip ve program içerisinde yer alan karasal ve/veya kıyı ekosistemlerine sahip yerler) ilan ettiği ve koruma altına aldığı havzadaki 6 köyden biri olan Camili'de yaşayan Gülbin, çocukken babasından öğrendiği arıcılık bilgisini gelire dönüştürebilmek için harekete geçti.

TEMA Vakfı öncülüğünde başlatılan Ana Arı Üretim Projesi'ne başvuran evli ve 3 çocuk annesi Gülbin, aldığı eğitimlerin ardından hibe edilen 15 kovanla 2000'de arıcılığa başladı.

23'ü endemik 990 bitki türünün yayılış gösterdiği Macahel Havzası'nda saf Kafkas ırkı ana arı yetiştiriciliğinin yanı sıra bal da üreten Gülbin, bal ve ana arıları Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Siparişlere yetişmeye çalışan Gülbin, bu yıl ürettiği balın kilosunu 1500, ana arının tanesini ise 450 liradan satışa sunuyor.

57 yaşındaki Gülbin, AA muhabirine, evlendikten sonra aile ekonomisine katkı sunmak için babasının da yönlendirmesiyle arıcılığa başladığını belirterek, 15 kovanla başladığı bu işte kovan sayısını 200'e çıkardığını, 500 de çiftleştirme kutusu olduğunu söyledi.

"Arıcılıktan kazandığım parayla 2 oğlumu ve 1 kızımı okuttum"

Maddi imkansızlıklar nedeniyle çok istemesine rağmen okuyamadığını dile getiren Gülbin, "Çocuklarımı okutmak için onlara maddi destek sağlamam gerekiyordu. Bu amaçla arıcılığa başladım. Arıcılıktan kazandığım parayla 2 oğlumu ve 1 kızımı okuttum. 24 sene oldu, ana arı üretiyorum. Bal da üretiyorum ama yoğunluk ana arı üretimi üzerine." dedi.

Gülbin, başarılı girişimci kadın olarak ön plana çıkmaya başladığını ifade ederek, son yıllarda yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kişinin gelip kendisinden ana arı üretimi ve girişimcilik üzerine eğitim aldığını anlattı.

Coğrafi özelliklerinden dolayı bölgede üretilen balın çok kaliteli olduğuna dikkati çeken Gülbin, şöyle devam etti:

"Kafkas arısının dili diğer arı ırklarına göre daha uzun. Bölgede bitki çeşitliliği, endemik türler oldukça fazla. Kafkas arısı uzun diliyle çiçeğin özündeki balı daha rahat alıyor. Bundan dolayı da Macahel balı daha kaliteli, güzel aromaya sahip oluyor. Bu yıl da Macahel balımız Londra'da düzenlenen yarışmada 'altın bal' kalite ödülünü aldı. Bundan da gurur duyuyoruz."

Melahat Gülbin, Türkiye'nin her tarafından ana arı ve bal siparişi aldıklarını kaydederek, siparişlere yetişemediklerini belirtti.

Macahel'in Kafkas arısının gen merkezi olduğuna işaret eden Gülbin, "Biz ana arımızı özel bir kafese koyup yanına da 7 işçi arı yerleştirip özel kutularla müşterilerimize gönderiyoruz. Bu yıl 1200'ün üzerinde ana arı ürettik, yıl sonuna kadar 1500'e çıkacaktır." diye konuştu.

Babasından öğrendiği arıcılığı 3 çocuğu ve torunlarına da öğrettiğini anlatan Gülbin, bölgede bal sağım sezonun bittiğini, kışlık hazırlıkların başladığını sözlerine ekledi.

Melahat Gülbin'in oğlu Taner Gülbin ise arıcılığı annesinden öğrendiğini ve boş zamanlarında annesine yardım ettiğini söyledi.