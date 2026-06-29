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UND, İran ve Nahçıvan dönüşlerinde yaşanan yoğunluğu yakından takip ediyor

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Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), İran ve Nahçıvan üzerinden Türkiye’ye dönüş yapan araçların sınır kapılarında yoğunluk ve uzun bekleme süreleri yaşadığını, sorunun çözümü için ilgili makamlarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Bazargan’da 3 bin 700, Dilucu’da 1300, Esendere’de 850 araç bekliyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), İran ve Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye dönüş yapan araçların sınır kapılarında yaşadığı yoğunluk ve uzun bekleme sürelerini yakından takip ettiğini bildirdi.

UND'den yapılan açıklamaya göre, dernek sorunun çözümü amacıyla ilgili tüm ulusal ve uluslararası makamlar nezdindeki girişimlerini sürdürüyor.

Mevcut durumda Bazargan Sınır Kapısı'nda yaklaşık 3 bin 700 araç ve sürücü, Dilucu-Sederek Sınır Kapısı'nda 1300 araç ve sürücü, Esendere-Sero Sınır Kapısı'nda 850 araç ve sürücü bekliyor.

Binlerce sürücü, özellikle yaz aylarının yüksek sıcaklıklarında günlerce Türkiye'ye giriş yapabilmek için beklerken, yaşanan yoğunluk hem sürücülerin çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor hem de dış ticaret operasyonlarında önemli aksamalara neden oluyor.

UND, sorunun çözümü amacıyla başta ilgili kamu kurumları olmak üzere İran makamları ve sınır kapılarındaki yerel idarelerle temaslarını sürdürürken, sınır kapılarındaki işlem kapasitelerinin artırılması, güvenlik ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması ile araç geçişlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için gerekli girişimlerde bulunuyor.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, söz konusu sınır kapılarının günlük işlem kapasitelerinin Gürbulak Sınır Kapısı'nda yaklaşık 400-500 araç, Dilucu Sınır Kapısı'nda 300-400 araç, Esendere Sınır Kapısı'nda ise 250 araç seviyesine çıkarılması halinde, hem yaz şartlarında bekleyen sürücülerin mağduriyeti önemli ölçüde azalacak hem de ihracat yüklerini taşıyacak araçların Türkiye'ye daha hızlı dönüşü sağlanarak dış ticaret operasyonlarının sürdürülebilirliğine önemli katkı sunulacak.

UND, üyelerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve sınır kapılarındaki beklemelerin azaltılması amacıyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceğini de bildirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç
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