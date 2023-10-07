UND Başkanı Çetin Nuhoğlu görevi bıraktı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu'nun başkanlığı bıraktığı, Genel Kurul'a kadar bu görevi Şerafettin Aras'ın yürüteceği bildirildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu'nun başkanlığı bıraktığı, Genel Kurul'a kadar bu görevi Şerafettin Aras'ın yürüteceği bildirildi.

UND'den yapılan açıklamaya göre, Derneğin 40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Nuhoğlu, 7 Ekim'de gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda başkanlığı bıraktığını duyurdu. Mart 2024'te yapılması planlanan seçimli Genel Kurul'a kadar 5 aylık sürede UND Başkanlığı görevini Şerafettin Aras yürütecek.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Nuhoğlu, sektörde 47 yılı geride bıraktığını, 2001 yılından bu yana da UND'de farklı dönemlerde başkanlık görevini sürdürdüğünü belirterek, "UND Yönetim Kurulu Başkanlığını bugün itibarıyla bırakıyorum. Şu bir gerçek; bu sektör sizlerin." ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, daha önce 2021 yılı seçimlerinde aday olmayacağını söylediğini ancak UND Deniz davasının Rekabet Kurulu'nun kendileri lehine karar vermesine rağmen çok uzun sürmesi nedeniyle bunu yapamadığını kaydetti.

Söz konusu davanın seyrine değinen Nuhoğlu, gelinen noktada sektörün menfaatini gözeten sonuca ulaşıldığını ve DFDS ile yapılan görüşmelerle sektör adına kazançlı bir anlaşmaya vardıklarını aktardı. Nuhoğlu, UND'nin kurumsal yapısını güçlendirdiklerini, Başkanlar Kurulu'nu oluşturduklarını ve önemli kararların Yönetim Kurulu onayı ile alınacağını vurguladı.

Nuhoğlu, UND Deniz'in ticari faaliyetine son verilmesi ile sonuçlanan gelişmelere atıfta bulunarak, "Artık bu tür kazaları tüzük değişikliğimizle engellemiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör adına önemli başarılar ve kazanımlar sağladıklarını, çok zor dönemde başarılı işlere imza attıklarını belirten Nuhoğlu, "Bu zamana kadar verdiğiniz destekler için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sektöre maddi manevi desteklerim devam edecek." açıklamasını yaptı.