İş Bankasında üst düzey atama

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, Ünal Tolga Esgin'i Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Esgin, daha önce Almanya'daki İşbank AG Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ünal Tolga Esgin'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması kararlaştırıldı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Esgin, 1998'de Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş olarak göreve başladı. Esgin, 2007-2010 yıllarında sırasıyla İstanbul I. Bölge Müdürlüğü, Şube Operasyonları Bölümü ve Bireysel Bankacılık Satış Bölümlerinde Müdür Yardımcısı olarak, 2010'dan sonra ise Birim Müdürü olarak görev yaptı.

İş Bankasının 2013'te Almanya'daki iştiraki İşbank AG'de görevlendirilen ve burada çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2018'de İşbank AG Genel Müdürü olan Esgin, 2024'ten itibaren bankanın Afet ve Olağanüstü Durum Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
