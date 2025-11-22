Ummanlı milletvekilinden Türkiye'nin turizm deneyimi, model alınmalı önerisi

Umman Şura Meclisi Üyesi Hüseyin bin Muhammed el-Levati, Türkiye'nin turizm deneyiminden yararlanarak ülkesinin turizm sektörünü güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Ummanlı milletvekili Levati, AA muhabirine Maskat'taki meclis binasında verdiği röportajda, iki ülke ilişkilerinin "tarihsel bir derinliğe" sahip olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim'de Maskat'a yaptığı son ziyaretin bu işbirliğini daha da geliştirmesini beklediğini ifade etti.

Umman'ın turizm alanındaki kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin "referans niteliğindeki, gelişmiş turizm tecrübesinden" yararlanılması gerektiğini belirten Levati, bunun özellikle "Umman 2040 Vizyonu" kapsamında gelir çeşitliliğinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Levati, "Umman-Türkiye ilişkileri bir anda ortaya çıkmış ilişkiler değildir. Aksine tarihin derinliklerine uzanan güçlü bağlara dayanmaktadır." dedi.

Ummanlı Milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre önce Maskat'a gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ve turizm işbirliğini geliştirecek yeni adımlar için fırsat oluşturduğunu dile getirdi.

Umman ile Türkiye'nin uzun yıllara dayanan köklü ilişkilerinin son dönemde belirgin biçimde stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini belirten Levati, bunun bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak yaklaşımların sağladığı yakınlaşmadan kaynaklandığını, özellikle diplomasi ve arabuluculuk alanlarındaki benzer tutumların, iki ülkenin ilişkilerini daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Levati, Erdoğan'ın Maskat'ta Sultan Heysem bin Tarık ile yaptığı görüşmenin, son yıllardaki üst düzey ziyaretlerin önemli bir halkasını oluşturduğunu hatırlattı.

Türk turizm modelini "çok katmanlı, ayrıntılı ve bütünleşik bir deneyim" olarak nitelendiren Levati, "Türkiye'nin turizm deneyimi, Umman'ın turizm sektörünün gelişimi için model alınmalı. Turizm artık yalnızca mekan ziyareti değil, turistin baştan sona yaşadığı tamamlayıcı bir deneyim haline geldi." dedi.

Mutrah'ın turizmde yeniden yapılandırılması için özel strateji çağrısı

Umman'ın ticari geçmişiyle öne çıkan Mutrah vilayetine ayrı bir parantez açan Levati, buranın "Umman'ın ilk ticaret başkenti" olduğunu ifade ederek, dağ, deniz ve kültürel değerleri bir arada barındıran eşsiz coğrafyasının markalaştırılması gerektiğini söyledi.

Levati, Mutrah'ın tarihsel kimliğine uygun şekilde turizm açısından yeniden yapılandırılması için özel bir strateji hazırlanması gerektiğini belirtti.

Türk turizm tecrübesinin bu dönüşüm için "en yakın ve en uygun model" olduğunu, özellikle Türk halkının misafirperverliğinin bu deneyimi güçlendirdiğini dile getiren Levati, her iki ülkede de turistin "aile sıcaklığını" hissetmesinin temel ortak özelliklerden biri olduğunu söyledi.

Umman'ın gelir çeşitliliği hedefleri doğrultusunda turizmi canlandırmak istediğini belirten Levati, Türkiye'nin yalnızca otellere değil, bütünsel turizm deneyimine dayalı modelinin bu anlamda örnek alınabileceğini ifade etti.

Umman Miras ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turizm sektörünün Umman ekonomisine katkısı 2018'de 1,75 milyar riyal (4,55 milyar dolar) iken, 2024 sonunda yüzde 3,2 artışla 2,12 milyar riyale (5,51 milyar dolar) yükseldi.