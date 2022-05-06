Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı çıkarmasının yankıları sürerken Bakan Nebati'den Soylu'ya dikkat çeken ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisiyle ilgili "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur" sözlerine tepki gösterip saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na gitti.

BAKANLIK ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Binaya giremeden 100 metre önce polis ekipleri tarafından durdurulan Özdağ'ın ısrarı sonrası kalabalık içinde arbede yaşandı. Bina önünde İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullanan Ümit Özdağ basın açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geri döndü.

BAKAN NEBATİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bakanlık önünde yaşanan arbedenin yankıları sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret eden Nebati, görüşmeye dair fotoğrafları #SeninleyizSoylu etiketi ve destek mesajıyla paylaştı.

"DEĞERLİ KABİNE ARKADAŞIMA BAŞARILAR DİLERİM"

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim."

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