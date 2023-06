Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi Londra'da Gerçekleşti

Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi, bu yıl 40'ıncı kez 22-24 Mayıs'ta Londra'da gerçekleşti.

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi, bu yıl 40'ıncı kez düzenlendi. Londra'da gerçekleşen kongreye katılan ülkeler arasında, ABD'den sonra 81 temsilci ile en fazla katılım sağlayan ülke Türkiye oldu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunca güçlü bir katılım sağlanan kongrede; INC Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Öz, INC Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan ve heyet temsilcileri, düzenlenen panellerin yanı sıra; INC'nin mütevelli heyeti toplantısı, büyükelçiler toplantısı, istatistik komitesi ve sürdürülebilirlik komitesi toplantılarına katılım sağladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, kongreyi değerlendirerek, "INC Kongresi'nde bu sene üç gün boyunca 65 farklı ülkeden bin 300 kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki sektörün önde gelen liderleri Londra'da bir araya geldi. Üç gün süresince kabuklu ve kuru meyve ürünlerinin rekolte tahminleri, arz, talep ve ticaretiyle ilgili oturumlar düzenlendi. 2023-2024 için dünya kuruyemiş üretiminin bir önceki sezona göre yüzde 5 artışla 5,7 milyon ton (çekirdek bazında, kabuklu Antep fıstığı hariç) olacağı tahmin ediliyor. Nihai sonuçları tahmin etmek için henüz çok erken. Badem, ceviz, kaju, fındık ve ceviz mahsullerinin yatay veya önceki sezonun biraz üzerinde kalması bekleniyor" dedi.

"Z kuşağının pazar gelişiminin ana itici gücü olduğu da önemli bir gündem maddesiydi"

Başkan Işık, şöyle devam etti:

"Antep fıstığı ve makademyanın 2022-2023'e göre sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 9 artacağı tahmin edilirken, Amazonia (Brezilya) fıstığı ve çam fıstığı için bu sezon daha düşük mahsuller öngörülüyor. 2023-2024 sezonunda dünya fıstık üretiminin 2022-2023'e göre yüzde 4 artışla 51 milyon ton olması bekleniyor. Hurma (yüzde 22), kuru erik (yüzde 21) ve kuru incir (yüzde 14) üretiminin artması beklendiğinden, 2023-2024 küresel kuru meyve üretiminin 2022-2023'e göre yüzde 7 artışla 3,2 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Kongrede yenilikçi ürünlerin önemi ve Z kuşağının pazar gelişiminin ana itici gücü olduğu da önemli bir gündem maddesiydi" diye konuştu.

Ürünlere ilişkin detaylı bilgilerin verildiği ürün oturumlarından kuru üzüm, erik ve cranberry yuvarlak masa oturumunda Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi Emrah Yaşar, çekirdeksiz kuru üzüm ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere yer aldı.

Hurma, kuru kayısı ve kuru incir oturumunun başkanlığını Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi Guillaume Pagy yaparken, aynı oturumda birlik üyesi Ogan Ceryan ve Miray Usta da yer aldı.

Öte yandan Financial Times İş Geliştirme Müdürü ve Yetenek Direktörü Virginia Stagni, işletmelerin hem tüketiciler hem de endüstri profesyonelleri olarak genç nesillerle nasıl ilişki kurabileceklerini tartıştı.

INC İcra Direktörü Goretti Guasch, fındık ve kuru meyve endüstrisindeki son gelişmelerin ele alındığı bir sunum yaptı. Ayrıca INC'nin Hindistan'daki Z kuşağının algıları ve tüketim alışkanlıkları ile fındık ve kuru meyveleri nasıl algıladıklarını inceleyen son araştırmasını paylaştı. Beslenme araştırmaları seminerinde King's College London Pediatrik Alerji Profesörü Prof. Gideon Lack, fındık alerjilerinin önlenmesine ilişkin dönüm noktası niteliğindeki LEAP çalışmasını tartıştı. Kopenhag Üniversitesinden Doç. Dr. Marta Guasch-Ferré de, fındıkların sağlık yararlarını destekleyen bilimsel kanıtları anlattı. Yine Cambridge Üniversitesinden Dr. Rachael Garrett ise sürdürülebilirlik seminerinde, fındık ve kuru meyve endüstrisinin halihazırda sürdürülebilir tarım sektörü olduğunu söyledi. Küresel Kampanya Stratejileri başlıklı oturumda, çeşitli sektör derneklerini temsil eden konuşmacılar, dünyanın farklı yerlerinde kuruyemiş ve kuru meyve tüketimini teşvik etmek için girişimlerini sundu. Ayrıca INC Kongresi'nde, 43 firmanın ürünlerini sergilediği ve iş bağlantıları kurduğu bir sergi alanı da oluşturuldu. 2024 yılı INC Kongresi'nin 8-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Kanada'nın Vancouver kentinde yapılacağı açıklandı. - İZMİR