Uluslararası Enerji Ajansı'ndan korkutan uyarı: Tüketim rekor seviyede, petrol fiyatları yükselecek

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan araç sahiplerini korkutacak bir uyarı geldi. Petrol tüketiminin rekor seviyeye çıktığını belirten UEA, bu durumun ağustos ayında fiyatları yükselteceğini belirtti. Uluslararası piyasada petrol fiyatının yükselmesiyle Türkiye'de de akaryakıt fiyatları zamlanacak.

Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Temmuz ayına ilişkin yayımladığı küresel petrol piyasası raporunda, petrol tüketimin rekor seviyeye yükseldiğini ve bu durumun ağustos ayında fiyatları yükseltme ihtimali olduğunu açıkladı. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelecek.

SUUDİ ARABİSTAN'IN HAMLESİ PİYASALARI DARMA DUMAN ETTİ

UEA, küresel günlük petrol tüketiminin Haziran'da, Suudi liderliğindeki arz kesintileri nedeniyle ilk kez günde 103 milyon varile ulaştığını belirtti.

TÜKETİMİN ARTMASINDA ÇİN VE ENERJİ ÜRETİMİ ETKİ OLDU

Raporda, petrol talebini artıran faktörler arasında, yaz mevsiminde artan hava yolculuğu sayısı, enerji üretiminde artan petrol kullanımı ve Çin'deki petrokimya faaliyetlerinin yükselmesi gösterildi. Öte yandan, ham ve ürün stoklarının keskin bir şekilde düştüğünü kaydeden UEA, petrol piyasasının sonbaharda daha da sıkılaşacağını öngördü.

TÜRKİYE'YE OLUMSUZ YANSIYACAK

Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda artması, Türkiye'ye de olumsuz yansıyacak. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle Türkiye'de şu an 37 lira olan benzin ve 39 lira olan motorinin fiyatı daha da artacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.