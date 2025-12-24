10. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nin 10'uncusu, iş, sanat ve medya dünyasından isimlerin katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Altın Kalite Ödül Töreni, Crazy Prodüksiyon imtiyaz sahipleri Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar'ın organizasyonuyla gerçekleştirildi. Törende sahne alan Ekin Uzunlar ve Selçuk Balcı, seslendirdikleri eserlerle davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Gecede, sanatçı Gökhan Kunt yeni şarkısı Tılsım ile ilk ödülünü aldı ve eserini seslendirdi. Gecenin sunuculuğunu ise manken Ebru Destan ile radyo programcısı Doğancan Özadlı üstlendi.

Uluslararası Altın Kalite Ödülleri kapsamında; geleneksel sanayi üretimini yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve teknolojiyle birleştiren markalar ve alanında uzman toplam 80 kişi ödüle layık görüldü.

"Buğday Tanesi filmden öte evrensel bir proje"

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmine de ödül verildi. Ödülü alan Bayram, "Buğday Tanesi filmden öte sosyal sorumluluk projesi, evrensel bir proje. Engelsiz bir dünyayı kurmayı amaçlayan bir proje. Engelinden dolayı kimsenin geri kalmadığı bir dünyayı kurmak istiyoruz. Engelli birey olan ailelere umut aşılamayı istiyoruz. Projemiz dünyada birçok platformun dikkatini çekti. Umut evrenseldir, birçok platformda ödül aldık" dedi.

Ürettikleri ilaç robotu ile ödül almaya hak kazanan Eczacı Ufuk Işık da "Yenilikçi lider teknoloji firması dalında ödül aldık. Türkiye'de geliştirdiğimiz ilaç robotunu üretiyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında ilaç robotunu tanıtıp meslektaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Eczane robotu eczanelerde büyük bir alan açılmasını sağlıyor. İlaçların takibi robot yapıyor, sıralama yapıyor, talebe göre stok kontrolü yapıyor. Bir eczacı olarak taleplerden yola çıkarak ürünü geliştirdik. Bu gecede de ödül almamız motivasyonumuzu artırdı" diye konuştu.

Yılın Prestijli Hukuk Kadını ödülünü alan Avukat Handan Sayan Özgül ise "Ödül aldığım için çok mutluyum. Kız çocuklarının okumasına çok önem veriyorum. Bu ödülün de kız çocukları için bir umut olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Diş Polikliniği Müdürü Ayça Arıkan ise geceye ilişkin açıklamalarda bulundu. Arıkan, "Yaklaşık 10 yıldır sağlık turizmi alanında hizmet veriyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden hastaları ülkemize getirip sağlık hizmeti veriyoruz. Bugün aldığımız ödül gelecekte yolumuza ışık tutacak. Bu açıdan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.