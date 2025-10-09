Haberler

ULUSKON Başkanı Atasoy, Sri Lanka Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

ULUSKON Başkanı Atasoy, Sri Lanka Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Konfederasyonu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği'nde,Büyükelçi Niluka Kadurugamuwa ve Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerini güçlendirmeyi amaçladı.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Nezaket Emine Atasoy, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya ile bir araya gelen Başkan Atasoy, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldı. Görüşmede, mevcut ticaret hacminin artırılması ve başta teknoloji, enerji, tarım ve inşaat olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi, ikili ticarette ihracat ve ithalat dengesinin karşılıklı olarak büyütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Başkan Atasoy, Sri Lankalı yatırımcı ve iş insanlarını ULUSKON çatısı altında iş birliği yapmaya davet etti. Büyükelçi Kadurugamuwa ise Başkan Atasoy'u ilerleyen dönemde yeniden Sri Lanka'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum! 2 ülkeye teşekkür etti

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! 2 ülkeye açık açık teşekkür etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor

Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.