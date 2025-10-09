ULUSKON Başkanı Atasoy, Sri Lanka Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Nezaket Emine Atasoy, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya ile bir araya gelen Başkan Atasoy, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldı. Görüşmede, mevcut ticaret hacminin artırılması ve başta teknoloji, enerji, tarım ve inşaat olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi, ikili ticarette ihracat ve ithalat dengesinin karşılıklı olarak büyütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Başkan Atasoy, Sri Lankalı yatırımcı ve iş insanlarını ULUSKON çatısı altında iş birliği yapmaya davet etti. Büyükelçi Kadurugamuwa ise Başkan Atasoy'u ilerleyen dönemde yeniden Sri Lanka'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.