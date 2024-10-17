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Uludağ Elektrik, Meme Kanseri Farkındalığı için Pembe Fatura Uygulamasını Sürdürüyor

Uludağ Elektrik, Meme Kanseri Farkındalığı için Pembe Fatura Uygulamasını Sürdürüyor
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Uludağ Elektrik, meme kanserinde erken teşhis konusunda farkındalığı artırmak amacıyla ekim ayında faturaları pembe renkte bastı. Şirket, müşterilerine 'Düzenli meme muayenesi ve mamografi ile erken tanı mümkündür.' mesajı iletiliyor.

Uludağ Elektrik, meme kanserinde erken teşhise dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği pembe fatura uygulamasını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanserine yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ekim ayı faturalarını pembe renkte basan firma, bu konuda toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.

Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneğinin paydaşlarından olan şirketin abonelerine ulaştırdığı faturalara dernek yetkilileriyle belirleyerek yazdığı "Düzenli meme muayenesi ve mamografi ile meme kanserinin erken tanısı mümkündür." mesajıyla erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Aslan, son yıllarda meme kanserinin görülme sıklığındaki artışın toplumda bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmayı zorunlu hale getirdiğini belirtti.

"Pembe Fatura Projesi" ile bu farkındalığı artırmayı hedeflediklerini bildiren Aslan, şunları kaydetti:

"Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda yürüttüğümüz projemizle bu kanser türüne yönelik bilinçlendirmeye bir katkı da biz sağlamayı amaçlıyoruz. Faturalarımızı pembe renkte tasarlayarak, 3 milyonu aşkın müşterimize erken tanının önemini anlatan mesajlar iletiyoruz. Aynı zamanda, sosyal medya ve dijital platformlarımızda da bu farkındalığı güçlendirmek adına logolarımızı pembe renge büründürüyor ve tüm platformlarımızda meme kanserine dikkati çekiyoruz. Bunun yanı sıra işlem merkezlerimizde çalışanlarımız pembe kurdele takarak da konuya dikkati çekmeyi amaçlıyor. Yüzde 50'den fazla kadın çalışan oranına sahip bir şirket olarak, kadınların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için farkındalık ışığı yakmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi

Meme Kanseri Mamografi Uludağ bursa

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