Uludağ'da 190 bin metrekarelik spor alanı ve 4 kilometrelik yaya yolu planlandı

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Uludağ'ın futbol kulüplerine hizmet verebilmesi için 10 futbol sahası büyüklüğünde 190 bin metrekarelik spor alanı, 4 kilometrelik yaya yolu, kültürel ve sosyal tesisler planlandığını belirten Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, "Uludağ'ı 12 ay yaşayan bir destinasyona dönüştüreceğiz. Altyapı planları tamamlandı. Üst ölçekli planlama sürecinde ilerleme sağlandı. İki oteli de yıkarak sosyal alanlar oluşturacağız" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen 5'inci Bursa Turizm Zirvesi'nde konuşan Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ Alan Başkanlığı'nın temel görevlerinden birinin farklı kurumların yetkilerini aynı planlama çerçevesinde buluşturmak olduğunu ifade etti.

Zoroğlu, alanın milli park statüsünün devam ettiğini ve Alan Başkanlığının birinci ve ikinci oteller bölgesi ile kayak pistlerinin bulunduğu turizm alanında görev yaptığını söyledi.

Zoroğlu, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli alt planların tamamlandığını, daha üst ölçekli planlama sürecinde de ilerleme sağlandığını hatırlatarak, "Bizim temel amacımız Uludağ'ı gerçekten korumak ve alanı plansızlıktan çıkararak sürdürülebilir şekilde yönetmek. Plan, bundan sonra yapacağımız bütün yatırımların ve koruma kararlarının çerçevesini belirleyecek." dedi.

Uludağ'a 190 bin metrekarelik spor alanı

Uludağ'da yaklaşık 190 bin metrekarelik alanı spor amaçlı kullanıma ayırdıklarını açıklayan Zoroğlu, bu alanın yalnızca futbol için düşünülmediğini söyledi. Zoroğlu, yatırımcıların futbol, tenis, padel, bisiklet ve atletizm gibi farklı branşlara yönelik tesisler oluşturabileceğini belirtti.

Zoroğlu, Uludağ'ın yüksek irtifa kampçılığı açısından önemli bir avantaja sahip olduğunu ifade ederek, "Burada yaklaşık 10-15 futbol sahası büyüklüğünde bir spor alanı oluşturduk. Bu alan farklı branşlarda yüksek irtifa kamplarına hizmet edebilir. Amacımız Uludağ'ın yaz aylarında da sporcuların ve organizasyonların tercih ettiği bir merkez haline gelmesidir." dedi.

İki otel yıkılacak, sosyal alanlar oluşturulacak

Uludağ'daki konaklama yoğunluğunu artırmak yerine sosyal yaşamı güçlendirecek alanlara öncelik verdiklerini belirten Zoroğlu, tahliyesi tamamlanan iki otelin yıkılacağını söyledi. Zoroğlu, bu alanlarda kongre, sergi, gastronomi ve küçük ölçekli spor aktivitelerine hizmet edecek kültürel ve sosyal tesisler oluşturmayı planladıklarını ifade etti.

Başka bir otelin de tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından plandan kaldırılacağını belirten Zoroğlu, bu alanı yaşam ve yeşil alan olarak kamu kullanımına açmayı hedeflediklerini söyledi. Zoroğlu, "Konut yapılması zaten kanunen mümkün değil. Doğal sit statüsünü değiştiren bir yaklaşımımız yok. Uludağ'ın mevcut doğal karakterini koruyan bir plan hazırladık." dedi.

Birinci ve ikinci bölgeyi 4 kilometrelik yaya yolu bağlayacak

Uludağ'da yayaların uzun süredir karayolunu kullanmak zorunda kaldığını belirten Zoroğlu, birinci ve ikinci oteller bölgesi ile teleferik hattını birbirine bağlayacak yaklaşık 4 kilometrelik yaya yolunu planlara işlediklerini söyledi. Zoroğlu, yaya yolunun gündüz güvenli ulaşımı sağlayacağını, akşam saatlerinde ise ziyaretçilerin otellerden çıkarak sosyal alanlara erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı