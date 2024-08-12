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Ülker Bisküvi Yılın İlk Yarısını Başarılı Bir Şekilde Tamamladı

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Ülker Bisküvi, yılın ilk yarısını 36,6 milyar lira ciroyla kapattı. Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 69, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 31 oldu. Şirketin büyümesini devam ettirdiğini dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirtti.

Ülker Bisküvi, yılın ilk yarısını 36,6 milyar lira ciroyla kapattı. Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 69, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 31 oldu.

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada yılın ilk yarıyıl cirosunun 36,6 milyar TL olduğunu duyurdu. Şirketin Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payının yüzde 69, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payının ise yüzde 31 olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin lider gıda şirketi olarak yılın ilk yarısını hedeflediğimiz gibi başarılı bir şekilde tamamladık"

Şirketin büyümesini devam ettirdiğini dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "80. yılını kutlayan, Türkiye'nin lider gıda şirketi olarak yılın ilk yarısını hedeflediğimiz gibi başarılı bir şekilde tamamladık. Bu dönemin önemli gelişmesi yurt dışına 20 ülkede 100'den fazla uluslararası yatırımcı katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Ülker'in ve 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihracı oldu. Ülkemize ve şirketimize olan güvenle bu tahvil ihracını gerçekleştirdik. Ülkemize katma değer sağlarken, bölgemizde güçlü bir oyuncuyuz. Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır'da liderlik sürüyor, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz"

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarına her alanda ağırlık verildiğini söyleyen Buyurgan, "Filomuza dahil ettiğimiz 50 çift katlı tırımızla yılda 5,4 milyon kilometre daha az mesafe yapacak, 5 bin ton daha az karbon salımı gerçekleştireceğiz. Yerli tarım, yerel kalkınma ve çiftçi refahına odaklanıyor, çiftçilerimizle birlikte çalışarak onarıcı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Kırıkkale ve Çorum bölgesinde çalışmaları başlattık. 2030'a kadar 10 bin dekar alanda onarıcı tarım uygulaması yapmayı hedefliyoruz. Ar-Ge merkezlerimizle yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma merkezleriyle şirketimizin faaliyetlerine ve sektörümüze değer oluşturacak projeler hayata geçiriyoruz. Bunlar inovatif, sektörde ayrışan ürünler geliştirmemize de katkı sağlıyor. Yılın ilk altı ayında 17, son 5 yılda 220'nin üzerinde yeni ürünle tüketicilerimizi buluşturduk. Bulunduğumuz kategorilerde başarılı bir performans gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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