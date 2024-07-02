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Ülker Bisküvi, 550 Milyon Dolar Değerinde Tahvil İhraç Etti

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Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, yurtdışına 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihraç etti. İhraçta 20 ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı yer aldı.

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, yurtdışına 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihraç etti.

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, yurtdışına 7 yıl vadeli 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihraç etti. J.P.Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities'ın yetkilendirildiği tahvil ihracında 20 ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı katıldı. Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağını mevcut Eurobond finansmanının refinanse edilmesinde kullanmayı planlıyor.

"İlk sürdürebilirlik bağlantılı tahvil ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik"

Gerçekleştirilen tahvil ihracına ilişkin değerlendirmede bulunan Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, "Ülker Bisküvi'nin ve Türkiye'de 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz finansal stratejimizin ve yatırımcılarla olan güçlü bağımızın bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin sağlam finansal yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz" dedi.

Yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi'nin mevcut performansını ise şöyle değerlendirdi:

"Pladis çatısı altında Ülker'i üretim ve ihracatta daha da güçlü hale getirme hedefimizle global rekabette güç kazanma, bulunduğumuz pazarlardaki konumumuzu ve liderliklerimizi sürdürme ve güçlendirme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnovasyonu ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedarikine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanıyoruz. Üretim gücümüzle 2024'ün geri kalan aylarında da güçlü performansımızı devam ettirerek ülkemize, ekonomiye, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Tahvil işleminin kapanışının ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını müteakiben, 8 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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