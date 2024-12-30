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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını satmak için araba pazarına akın etti

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını satmak için araba pazarına akın etti
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HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan ve yıllar sonra ülkesine dönmek için hazırlık yapan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına akın ettiler.

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan ve yıllar sonra ülkesine dönmek için hazırlık yapan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına akın ettiler. Araçlarını piyasanın altında satışa sunan Suriyeliler, araba pazarına canlılık getirdi.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte insanlar yıllar sonra ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Hatay'da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine döndüklerinde yeni bir yaşam kurabilmek için satın aldıkları ev ve araçları satışa çıkarmaya başladılar. Araçlarını satmak isteyen Suriyeliler, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyorlar. Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla birlikte araba pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

"Burada arabamı satıp birkaç ay sonra Suriye'ye gideceğim"

Araba pazarına 2 haftadır gelerek arabasını 300 bin TL'ye satıp ülkesine dönmek isteyen Muhammed İsmail, "Araba pazarına geldik. Burada arabamı satıp birkaç ay sonra Suriye'ye gideceğim. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. İdlib'e gideceğim. 13 yıldır burada yaşıyorum. Arabayı satıp memlekete gideceğim. 13 yıldır gitmedim ve birkaç aya gideceğim duruma bakacağım. Suriye'de ev yok ama oraya gideceğim. Ev yapacağım. Buradan Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanına, Türk milletine ve devlete çok teşekkür ederim. İnşallah arabamı satacağım. Arabayı 300 bin TL'ye satmaya çalışıyorum" dedi.

"Arabayı satıp, okullar kapandıktan sonra Suriye'ye gideceğim. Memlekete döneceğim"

Araba pazarında aracını 250 bin TL'ye satıp okulların kapanmasının ardından ülkesine dönmeyi planlayan Eyman Barkur ise, "13 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. Arabayı 250 bin TL'ye satıyorum. Arabayı satıp, okullar kapandıktan sonra Suriye'ye gideceğim. Memlekete döneceğim. Oradaki evimiz yıkıldı ama gidip tadilat yapacağım. Suriye ileride düzelecek ve daha iyi olacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkürler. Burada 13 yıl yaşadım ama hiçbir sorun çıkmadı" şeklinde konuştu.

"Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar ve arabamı satıp ülkeme geri döneceğim diyorlar"

Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyelilerin araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye başladığını söyleyen Ömer Arslaner de, "Burası araba pazarı her hafta pazar günü kuruluyor. Beşar Esad rejimi bitmeden önce hiçbir Suriyeli burada aracını satmıyordu. Hatta önceden buraya gelip araç alırlardı ama satmaya hiç gelmezlerdi. Beşar Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyeli arkadaşlar buraya gelip araçlarını satmaya çalışıyorlar. Araçlarını satan Suriyeliler memleketlerine gidiyorlar. Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar ve arabamı satıp ülkeme geri döneceğim diyorlar. Arabasını satıp memleketine gittikten sonra işlerine ve hayatına orada devam edecek. Suriyelilerin araçlarını ucuza satması piyasayı etkiliyor. Araçlarını elden çıkarmak için uygun fiyatlara veriyorlar. Burada her hafta 5 veya 7 Suriyeli araçlarını satmaya geliyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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