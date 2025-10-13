Haberler

ULF Esports, Red Bull Home Ground Turnuvası'nın Şampiyonu Oldu

Dünyanın en büyük VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground'da ULF Esports, finalde FUT Esports'u 3-1 yenerek Dünya Finali biletini kazandı. Turnuva, ESA Espor Arena'da 1000'in üzerinde izleyiciyle gerçekleşti ve ULF Esports, 13-16 Kasım'da ABD'nin New York şehrinde Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground'un şampiyonu belli oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ESA Espor Arena'da düzenlenen organizasyonun final mücadelesinde Red Bull takımı FUT Esports'u 3-1'lik skorla geçen ULF Esports, Dünya Finali biletinin sahibi oldu.

ESA Espor Arena'da 1000'i aşkın kişinin takip ettiği final müsabakasının sonunda, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını ULF Esports kazandı.

MSI ve Agon by AOC partnerliğiyle düzenlenen Türkiye finalini kazanan ULF Esports, 13-16 Kasım'da gerçekleştirilecek Red Bull Home Ground Dünya Finali'nde dünyanın en iyi takımlarıyla mücadele edecek.

Red Bull Home Ground Türkiye Finali, rekabetçi tarafının yanı sıra cosplay kostümleriyle etkinliği renklendiren taraftarların görüntülerine ve keyifli anlara sahne oldu.

Final müsabakasını ayrıca 20 binin üzerinde izleyici de canlı yayın platformlarından online olarak takip etti.

Türkiye finali öncesi Red Bull oyuncuları Ege Arseven ve Ferit "wtcN" Karakaya şov maçında karşı karşıya geldi.

Ege Arseven'in takımı Mavi takım, Ferit "wtcN" Karakaya'nın Kırmızı takımını 13-5'lik skorla mağlup ederek şov maçının kazananı oldu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
