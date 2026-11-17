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MERTKAN ORUÇ/MEHMET CAN TOPTAŞ - Türkiye'de ulaştırma ve depolama sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı, eylülde ilk defa 1,4 milyonu aştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 1,7 artarak, 16 milyon 448 bin 397 kişi oldu.

Çalışan sayıları sektör bazlı incelendiğinde, ulaştırma ve depolama sektörlerindeki çalışan sayısının, yılın ilk 9 ayında rekor kırdığı görüldü.

Verilere göre, ilk defa 2021'de 1 milyonu aşan ulaştırma ve depolama sektörü çalışan sayısı, geçen yılın eylül ayında 1 milyon 324 bin 862 kişi olarak hesaplanmıştı.

Söz konusu sektördeki çalışan sayısı, bu yılın eylül ayında ise ilk defa 1,4 milyonu aşarak, 1 milyon 405 bin 178 olarak kayıtlara geçti.

Bu artışa paralel olarak çalışan sayısının yıllık bazdaki seyrinde de önemli eşik aşıldı. Söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı, eylüldeki artışla yıllık bazdaki büyüme serisini 67 aya taşımış oldu.

Sektörün çalışan sayısındaki yıllık bazdaki son azalma, Şubat 2021'de kayıtlara geçmişti.

En fazla çalışan kara taşımacılığında

Sektör çalışanlarının dağılımına bakıldığında, büyük kısmının "kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı" alanında hizmet sunduğu görüldü.

Söz konusu alanda eylül ayında, 941 bin 872 ücretli çalışan tespit edildi.

"Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler" alanında çalışan sayısı ise aynı dönemde 267 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

"Posta ve kurye faaliyetleri" alanında 103 bin 513, "hava yolu taşımacılığı" alanında 63 bin 142 ve "su yolu taşımacılığı" alanında 29 bin 30 kişinin çalıştığı görüldü.

Ticaret sektöründeki çalışan sayısı da 83 aydır artıyor

Ticaret sektöründe çalışan sayısı da eylülde artış göstermeye devam etti. Söz konusu sektörde yıllık bazda, 83 aydır ücretli çalışan sayısı artarken, eylülde de yüzde 2,3 artışla 3 milyon 583 bin 655 kişiye ulaştı.

Ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı, 2011 yılında ilk defa 2 milyonu, geçen yıl da 3,5 milyonu aşmıştı.

Kaynak: AA