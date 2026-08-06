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Uraloğlu: Terörsüz Türkiye ile 273 eser kazandırılabilirdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, terörle mücadelede harcanan 2,3 trilyon dolar ile 273 İstanbul Havalimanı ölçeğinde eser kazandırılabileceğini belirterek, 'Terörsüz Türkiye'nin kaynakların milletin refahına aktığı Türkiye olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye"nin, "ülke kaynaklarının milletin refahına, kalkınmasına ve geleceğine aktığı Türkiye" demek olduğunu belirterek, "Terörle mücadelede bugüne kadar harcanan 2,3 trilyon dolar ile İstanbul Havalimanı ölçeğinde tam 273 eser Türkiye'ye kazandırılabilirdi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Terörsüz Türkiye"nin, "ülke kaynaklarının milletin refahına, kalkınmasına ve geleceğine aktığı Türkiye" demek olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Terörle mücadelede bugüne kadar harcanan 2,3 trilyon dolar ile İstanbul Havalimanı ölçeğinde tam 273 eser Türkiye'ye kazandırılabilirdi. Bu büyük kaynak artık yollarımıza, raylarımıza, havalimanlarımıza, üretime, yatırıma ve milletimizin geleceğine dönüşecek. Terörsüz Türkiye ile enerjimiz de kaynağımız da geleceğe." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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