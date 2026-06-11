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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması

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"Bugün Netanyahu'nun hedefi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı duruştur. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıktıkça kurduğu söylemin duvarları çatlamakta, yükselttiği her itham masumların kanıyla sulanan sicilinin gölgesinde kaybolmaktadır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bugün Netanyahu'nun hedefi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı duruştur. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıktıkça kurduğu söylemin duvarları çatlamakta, yükselttiği her itham masumların kanıyla sulanan sicilinin gölgesinde kaybolmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Soykırım suçlusu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hezeyanlarının hakikati örtmeye yetmeyeceğini belirten Uraloğlu, dünyanın gözleri önünde yaşanan yıkımın hesabını veremeyenlerin her zamanki gibi dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını aktardı.

Haksızlığa karşı hakkı, zulme karşı adaleti savunmaya devam edeceklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Netanyahu'nun hedefi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı duruştur. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıktıkça kurduğu söylemin duvarları çatlamakta, yükselttiği her itham masumların kanıyla sulanan sicilinin gölgesinde kaybolmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de adaleti savunmaya devam etmektedir. Hakikatin en büyük gücü, onu dile getirenleri susturmaya çalışanların bile sonunda ona teslim olmak zorunda kalmasıdır."

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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