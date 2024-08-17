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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Temmuz Ayında Demiryollarında 20 Milyon Kişi Seyahat Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Temmuz ayında YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve anahat trenleriyle 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini açıkladı. YHT'leri 1 milyon 114 bin 206 kişi, Başkentray'ı 1 milyon 779 bin 123 kişi, Marmaray'ı ise 16 milyon 863 bin 448 kişi kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Temmuz ayında Demiryollarında seyahat eden yolcu sayılarına ilişkin yaptığı açıklamada, YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve anahat trenleriyle 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini belirterek, Yüksek Hızlı Trenleri 1 milyon 114 bin 206, Başkentray'ı 1 milyon 779 bin 123, Marmaray'ı 16 milyon 863 bin 448 kişinin kullandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve anahat trenlerinin temmuz ayı yolcu istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik sıkışıklığını çözdüklerini ifade ederek, "Marmaray ve Başkentray ile mega kentimiz İstanbul ve başkentimiz Ankara'da 18 milyon 642 bini aşkın yolcu taşıdık" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısı 16 milyon 863 bin 448 oldu"

Uraloğlu, bakanlığın İstanbul'da hayata geçirdiği mega projelerden olan Marmaray'ın sadece Temmuz ayında İstanbul nüfusundan fazla yolcu taşıdığını belirterek, "İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısı 16 milyon 863 bin 448 oldu. Marmaray ile bir ayda 15 milyon dolayında olan İstanbul'un nüfusundan fazla yolcu taşımış olduk. Marmaray İstanbul'un kentiçi ulaşımının can damarı" dedi.

Başkentray'ı yaklaşık 2 milyon kişi kullandı

Ankara'nın merkezinden geçerek şehrin doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şehre kazandırdıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Ankaralı vatandaşlarımız seyahatlerinde Başkentray'ı tercih ediyor, yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray'ın yolcu sayısı Temmuz ayında 2 milyon'a yaklaşarak, toplam 1 milyon 779 bin 123 olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

"Temmuz ayında YHT'lerle 1 milyon 114 bin 206 kişi seyahat etti"

Temmuz ayında Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerle taşınan yolcu sayılarına ilişkin de bilgiler veren Bakan Uraloğlu, demiryolu ulaşımına olan talebin her geçen gün arttığını vurguladı. Özellikle yaz aylarında tren seferlerine olan ilginin zirve yaptığını kaydeden Uraloğlu, temmuz ayında YHT, anahat ve bölgesel trenlerle toplamda 2 milyon 71 bin 695 yolcunun taşındığını ifade etti. Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olmasının yolcular tarafından büyük bir tercih sebebi olduğunu belirten Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek Hızlı Tren hatlarımızda, anahat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Temmuz ayında YHT'lerle 1 milyon 114 bin 206 kişi seyahat etti, anahat ve bölgesel trenlerimizi ise 957 bin yolcumuza hizmet verdik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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