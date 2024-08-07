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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal'ın babasının cenaze törenine katıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine katıldı. Bekir Önal'ın cenazesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Törene iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine katıldı.

Bir süredir hastanede tedavi gören ve dün vefat eden Bekir Önal'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Hazine ve Maliye Bakanı, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Bakan Uraloğlu, Önal ile birlikte Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirilen 21 yaşında hayatını kaybeden Kader Gülser'in ailesine de taziye dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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