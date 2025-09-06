Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Kent İçi Raylı Sistem Uzunluğunu 745 Kilometreye Çıkartacağız

1) BAKAN URALOĞLU: KENT İÇİ RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 745 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'de Körfezray Metrosu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde, bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 745 kilometreye çıkarmış olacağızö dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Kocaeli'de, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'nu Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve kent protokolü karşıladı. Bakan Uraloğlu daha sonra Körfezray Metrosu'nun temel atma törenine katıldı.

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistem projelerine verdikleri önemi vurgulayarak, "Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu 434 kilometreye ulaşmıştır. Körfezray Metrosu ile birlikte 6 ayrı hatta 89,1 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. Ayrıca, Sakarya ve Trabzon'da toplam 76,9 kilometrelik 4 ayrı hattın proje çalışmaları devam ediyor. İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya'da da 144,8 kilometre yeni hattın yapımını planlıyoruz. Yapımı süren ve planlanan projeler tamamlandığında raylı sistem uzunluğunu 745 kilometreye çıkarmış olacağızö dedi.

'KOCAELİ'YE 410 MİLYAR LİRALIK YATIRIM'

Kocaeli'nin ulaşım ve altyapısına yapılan yatırımları da aktaran Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"2002 yılından bu yana Kocaeli'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 410 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 151 kilometreden 387 kilometreye çıkardık. Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyolları ile Kocaeli'yi dört bir yandan otoyol ağına bağladık. Osmangazi Köprüsü ile Körfez geçiş süresini 1,5 saatten 6 dakikaya indirdik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattıyla Kocaeli'yi hızlı trenle buluşturduk. Geçen yıl hizmete açtığımız Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile şehir hastanesine ulaşımı 15 dakikaya düşürdük. Güney Otoyolu ve OSB bağlantı yolları için de çalışmalarımız sürüyor.ö

'TEMELİNİ ATTIĞIMIZ YATIRIM 77 MİLYAR LİRA'

Körfezray Metrosu'nun büyüklüğüne dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Bugün temelini attığımız yatırım 77 milyar lira. Devam eden diğer hattımız 28 milyar lira. Kara yollarıyla birlikte günlük 116 milyar liralık yatırımımız sürüyor. İzmit ve Kocaeli, hak ettiği yatırımları almaya devam edecekö diye konuştu.

Törende, 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 2'sinin montajı tamamlanan TBM (Tunnel Boring Machine) ile Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'ndan otogar yönüne kazılara başlandı. Toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve bir depo sahasından oluşacak Körfezray Metrosu, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattına hizmet verecek. İlk yılında günde 300 bin yolcu taşıması beklenen hattın, ilerleyen yıllarda 500 bine ulaşması öngörülüyor. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Kocaeli Otogar arasındaki TBM kazılarının Nisan 2027'de, tüm kazıların ise Nisan 2028'de tamamlanması hedefleniyor.