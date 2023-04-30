Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nın yenilenmesi için planlarını açıkladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "14 Mayıs seçimlerine az kaldı. Bu istikrarın, bu huzurun devam etmesi için milletimize büyük işler düşüyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Ak Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nın yenilenmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ak Parti iktidarları döneminde birçok mega projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, "Onlar konuşur, AK Parti yapar. Geçmişte olduğu gibi her zaman Trabzon'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz milletimizden aldığımız güçle çıktığımız bu kutlu yolda, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs seçimlerine az kaldı. Bu istikrarın, bu huzurun devam etmesi için milletimize büyük işler düşüyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.