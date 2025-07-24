ULAQ ve Gürbağ Savunma'dan Mobil Haberleşme İçin Stratejik İşbirliği

ULAQ ve Gürbağ Savunma'dan Mobil Haberleşme İçin Stratejik İşbirliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAQ Haberleşme ile Gürbağ Savunma ve Teknoloji AŞ, güvenli ve hızlı mobil haberleşme çözümleri geliştirmek için stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, yerli teknoloji ile kritik alanlarda kullanılacak haberleşme sistemlerini hedefliyor.

ULAK Haberleşme ile Gürbağ Savunma ve Teknoloji AŞ arasında güvenli ve hızlı mobil haberleşme çözümlerinin geliştirilmesi ve saha operasyonlarında kullanılmak üzere yerli teknolojiyle tasarlanmasını hedefleyen stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda, ULAK Haberleşme ile Gürbağ Savunma ve Teknoloji AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşma, güvenli ve hızlı mobil haberleşme çözümlerinin geliştirilmesi ve saha operasyonlarında kullanılmak üzere yerli teknolojiyle tasarlanmasını hedefliyor.

Söz konusu işbirliğiyle, sınır güvenliği, afet yönetimi ve mobil komuta merkezleri gibi kritik sahalarda yüksek performanslı, dayanıklı ve güvenilir haberleşme sistemleri kurulacak. Sahada hızla konuşlandırılabilen ve kullanımı kolay olacak bu çözümler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlileşme ve teknolojik bağımsızlık hedeflerine de doğrudan katkı sunacak.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, törende yaptığı konuşmada, Gürbağ Savunma ile ortaklıklarının sahada ihtiyaç duyulan iletişim çözümlerini yerli mühendislik gücüyle sunma kararlılıklarını yansıttığını belirtti.

Kömürcü, "Bu protokol, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde güçlü bir adım olacak." ifadesini kullandı.

Gürbağ Savunma ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Osman Batuhan Bağıban da Türkiye'nin savunma sanayii vizyonuna güç katacak önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Bağıban, "Ulak Haberleşme'nin haberleşmedeki öncülüğü ve Gürbağ Savunma'nın kontrol-yönlendirme mühendisliği bu işbirliğiyle birleşerek sahada gerçek bir sinerji yaratacak. Bu anlaşmanın ülkemize, sektörümüze ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti

Şehidin oğlunun feryadı, kalplere bıçak gibi saplandı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Sıcaklarla birlikte rekor kırıldı! Bir günde tüketilen miktara bakın
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil

Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.