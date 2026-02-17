Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörüne yoğun hava saldırısı düzenlediğini söyledi

Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinde enerji altyapısını hedef alarak 29 füze ve 400 İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 12 bölge hasar gördü, 9 kişi yaralandı. Ukrayna, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, 29 füze ve 400'e yakın insansız hava aracıyla (İHA) ülkesinin enerji altyapısına yönelik hava saldırısında bulunduğunu duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun füze ve İHA'ları kullanarak kombine saldırı yaptığını ve Ukrayna'da ağırlıklı olarak enerji altyapısını hedef aldığını aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın yoğun saldırısının ardından birçok bölgemizde arama kurtarma ve onarım çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu saldırıda 29 füze ve yaklaşık 400 adet saldırı tipi İHA'sı kullandığını ve bu saldırılar sonucunda Odessa'da on binlerce insanın ısınma ve su kesintisi yaşadığını ileri sürdü.

Saldırılarda ülkesinin 12 bölgesinin hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Maalesef aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı biliniyor." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırarak "Rusya bu saldırılardan dolayı hesap vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

25 füze ve 367 İHA etkisiz hale getirildi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu, bu gece ve sabah saatlerinde balistik ve seyir füzeleri ile "Gerbera," "Şahed" ve "İtalmas" tipi saldırı İHA'ları kullanarak Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi.

Hava savunma kuvvetlerince 25 füze ile 367 adet İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 4 balistik füze ve 18 İHA'nın Ukrayna genelinde 13 noktaya isabet ettiği bildirildi.

