Ukrayna Büyükelçisi AYTO'yu ziyaret etti, Aydın'ın ticari potansiyeli görüşüldü

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov ve beraberindeki heyetin AYTO ziyaretinde, Aydın'ın ekonomik potansiyeli ile Ukrayna ile mevcut ve muhtemel ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Odası'nı (AYTO) ziyaret etti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Büyükelçi Dzhelialov ve beraberindeki heyeti; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertuğ Yakan, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Nuri Tuncal, Belgin Çekmen Altay ve Ufuk Hüseyin Devrim'le birlikte karşıladı. Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Ülken, Ukrayna heyetine Aydın'ın ekonomik yapısı, öne çıkan sektörleri ve ticari potansiyeli ile AYTO'nun proje ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik ve ticari etkilerinin de gündeme geldiği ziyarette, savaşın sona ermesiyle oluşabilecek şartlar çerçevesinde Aydın iş dünyasının Ukrayna ile mevcut ve potansiyel ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sonunda Başkan Ülken, Büyükelçi Dzhelialov'a Türkiye ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili AYTO'ya ait Aydın İnciri ile kentin kültürel simgelerinden efe heykeli armağan etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı