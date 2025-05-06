UFEST Mersin Üniversitesi'nde Başladı: Gençler Kamu Kariyerleri ve Ulaşım Alanında Bilgilendiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla organize edilen "UFEST", Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) başladı.

Ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin bilinç oluşturulması, kamu kariyer yollarına dair bilgi sunulması ile geleceğin mesleklerine yönelik ilgi uyandırılmasının hedeflendiği festival, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Ziyaretçiler, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara ait tanıtım stantlarını gezdi.

Programa katılan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde "5 Uçaktan 6 Kıtaya" başlıklı konferans verdi.

THY'nin geçmişini anlatan Ekşi, "Türk Hava Yolları, 1933'te yolcuğuna 5 uçakla başlıyor. Bugün ise 6 kıtaya uçuyoruz. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yoluyuz." dedi.

Ekşi, THY'nin dünyada bir marka haline geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Türk Hava Yolları, 2003'e kadar butik bir hava yolu olarak gelmiş, globalleşme iddiasında maalesef bulunmamış. Türk Hava Yolları 2003'ten sonra globalleşme ve dünyada birinciliğe oynamaya azmiyle yola çıkmıştır. 2003'te Türk Hava Yolları, 55 ülkede 103 noktaya uçuyordu ve 65 uçağımız vardı. 2024 yılı sonunda 492 uçağa ulaştık. O zaman dünyada 35. sıradaydık, bugün 9. sıraya yükselen bir Türk Hava Yolları var."

2033'te 171 milyon yolcu hedefi

THY'nin 131 ülkeye uçuş yaptığını belirten Ekşi, "Bayrak taşıcıları arasında dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci hava yoluyuz. 2003'te 10 milyon yolcu taşırken, 8,5 kat artırarak 2024'ü 85,2 milyon yolcuyla tamamladık. İnşallah 2033'te 171 milyon yolcuyu taşıyacağız, 813 uçağa erişeceğiz. O noktaya ulaştığımızda dünyanın ilk 3 hava yolundan birisi haline gelmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Ekşi, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı, THY'deki iş ve kariyer fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

Konferansa, Mersin Valisi Atilla Toros, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ve öğrenciler katıldı.

Kentte 8 Mayıs'ta sona erecek UFEST kapsamında, teknoloji ve altyapı temalı interaktif uygulamalar, panel, seminer ve uzman konuşmaları ile gençlere yönelik staj ve iş imkanlarına ilişkin bilgilendirme oturumları yapılacak.