Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

UEDAŞ, Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz enerji sağlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını devam ettirmek için Ramazan Bayramı boyunca da 7/24 mesaide olacak.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet veren UEDAŞ, bayram boyunca 303 ekip ve 88'i sepetli 17'si arazi aracı olan toplamda 105 araçla bölgede görev başında olacak. Elektrik şebekesinin uzaktan kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemiyle de tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 7/24 kontrol edecek.

Saha ekipleri hayatı aydınlatmak için özellikle enerji tüketiminin artış göstereceği, havaların ısınması dolayısıyla tatil bölgelerinde gerçekleşecek yoğunluğun sebep olabileceği kesintileri engellemek ve enerji sürekliliğini koruma çalışmalarına yoğunlaşacak.

Bayram süresince planlı kesintileri askıya aldıklarını açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "SCADA sistemi ile şebekemizin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ederken saha çalışanlarımızda kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak. Şimdiden bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum. " ifadelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Marmara Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title