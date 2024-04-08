UEDAŞ, Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz enerji sağlayacak

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını devam ettirmek için Ramazan Bayramı boyunca da 7/24 mesaide olacak.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet veren UEDAŞ, bayram boyunca 303 ekip ve 88'i sepetli 17'si arazi aracı olan toplamda 105 araçla bölgede görev başında olacak. Elektrik şebekesinin uzaktan kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemiyle de tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 7/24 kontrol edecek.

Saha ekipleri hayatı aydınlatmak için özellikle enerji tüketiminin artış göstereceği, havaların ısınması dolayısıyla tatil bölgelerinde gerçekleşecek yoğunluğun sebep olabileceği kesintileri engellemek ve enerji sürekliliğini koruma çalışmalarına yoğunlaşacak.

Bayram süresince planlı kesintileri askıya aldıklarını açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "SCADA sistemi ile şebekemizin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ederken saha çalışanlarımızda kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak. Şimdiden bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum. " ifadelerinde bulundu. - BURSA