TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttığını, aylık ise yüzdesel değişimin olmadığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, 2025 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

AYA GÖRE YÜZDESEL DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, 2025 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.