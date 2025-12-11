Haberler

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de iç hat uçuşlarında uzun süredir uygulanan tavan fiyat sistemi 2026'dan itibaren yenileniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte biletlerin yüzde 70'i için üst sınır 3 bin 710 TL, kalan yüzde 30'u için ise 6 bin 100 TL olacak.

  • İç hat uçuşlarında 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni tavan fiyat sisteminde biletlerin yüzde 70'i için üst sınır 3 bin 710 TL, yüzde 30'u için ise 6 bin 100 TL olacak.
  • Yeni tavan fiyat yapısı tüm iç hat uçuşlarında yalnızca tek yön, ekonomi sınıfı ve aktarmasız uçuşlarda geçerli olacak.
  • Aktarmalı yolculuklarda toplam ücret yaklaşık iki katına çıkabiliyor ve business class biletleri için herhangi bir tavan fiyat kısıtlaması bulunmuyor.

Türkiye'de iç hat uçuşlarında geçerli olan tavan fiyat uygulaması, havacılık sektöründen gelen beklentiler doğrultusunda yeniden düzenlendi. Yeni fiyatlandırma sistemi 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İKİ KADEMELİ YENİ ÜST SINIR

Herdem Aviation'ın aktardığı bilgilere göre, iç hatlarda satılan biletler için iki ayrı tavan fiyat uygulanacak:

    • Biletlerin yüzde 70'lik kısmı için tavan fiyatı: 3 bin 710 TL
    • Kalan yüzde 30'luk bölüm için tavan fiyatı: 6 bin 100 TL

    Bu fiyatlandırma, yolcuların aynı uçuşta farklı üst sınırlar üzerinden biletle karşılaşabileceği anlamına geliyor.

    Uçak biletlerinde iç hatlar tavan fiyatı açıklandı! Bu rakamın üstüne satılamayacak

    TÜM İÇ HAT UÇUŞLARDA GEÇERLİ OLACAK

    Yeni tavan fiyat yapısı:

    • Tüm iç hat uçuşlarında,
    • Yalnızca tek yön,
    • Ekonomi sınıfı,
    • Aktarmasız uçuşlarda geçerli olacak.

    Aktarmalı yolculuklarda mevcut uygulamada olduğu gibi toplam ücret yaklaşık iki katına çıkabiliyor. Öte yandan bazı noktalarda uygulanan business class biletleri için herhangi bir tavan fiyat kısıtlaması bulunmuyor.

    Uçak biletlerinde iç hatlar tavan fiyatı açıklandı! Bu rakamın üstüne satılamayacak

    SEKTÖR TALEBİ ÜZERİNE GÜNCELLENDİ

    Düzenlemenin, özellikle yakıt maliyetleri ve operasyonel giderler gibi artışlara dikkat çeken sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yapıldığı ifade ediliyor. Yeni sistemle birlikte firmaların fiyatlama esnekliğinin bir nebze artırılması ve iç hat pazarındaki dengenin korunması hedefleniyor.

    Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
    Haberler.com
    500

    Yorumlar (1)

    Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

    Bu müjde gibi bir haber mi oluyor?

    Yorum Beğen0
    Yorum Beğenme0
    yanıtYanıtla
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

    Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
    Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

    Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
    3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

    3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
    Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

    Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
    Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

    Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
    Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

    Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
    Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

    Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
    3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

    3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
    Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

    Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
    Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

    İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
    City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

    City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
    Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

    Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
    2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

    İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
    title