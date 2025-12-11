Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Türkiye'de iç hat uçuşlarında geçerli olan tavan fiyat uygulaması, havacılık sektöründen gelen beklentiler doğrultusunda yeniden düzenlendi. Yeni fiyatlandırma sistemi 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İKİ KADEMELİ YENİ ÜST SINIR

Herdem Aviation'ın aktardığı bilgilere göre, iç hatlarda satılan biletler için iki ayrı tavan fiyat uygulanacak:

Biletlerin yüzde 70'lik kısmı için tavan fiyatı: 3 bin 710 TL

3 bin 710 TL Kalan yüzde 30'luk bölüm için tavan fiyatı: 6 bin 100 TL

Bu fiyatlandırma, yolcuların aynı uçuşta farklı üst sınırlar üzerinden biletle karşılaşabileceği anlamına geliyor.

TÜM İÇ HAT UÇUŞLARDA GEÇERLİ OLACAK

Yeni tavan fiyat yapısı:

Tüm iç hat uçuşlarında,

Yalnızca tek yön,

Ekonomi sınıfı,

sınıfı, Aktarmasız uçuşlarda geçerli olacak.

Aktarmalı yolculuklarda mevcut uygulamada olduğu gibi toplam ücret yaklaşık iki katına çıkabiliyor. Öte yandan bazı noktalarda uygulanan business class biletleri için herhangi bir tavan fiyat kısıtlaması bulunmuyor.

SEKTÖR TALEBİ ÜZERİNE GÜNCELLENDİ

Düzenlemenin, özellikle yakıt maliyetleri ve operasyonel giderler gibi artışlara dikkat çeken sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yapıldığı ifade ediliyor. Yeni sistemle birlikte firmaların fiyatlama esnekliğinin bir nebze artırılması ve iç hat pazarındaki dengenin korunması hedefleniyor.