Çocukların oyuncaklı çikolatası ve şekerin efsanesi dev şirket iflasın eğişinde

Türkiye'nin dev gıda firmaları ekonomik krize yenik düştü. İstanbul'da ardı ardına gelen konkordato haberleri, sektörün geleceğine dair kaygıları artırıyor. Bu kez üç dev firma mahkemeden bir yıllık mühlet aldı.

Halktv.comtr'den Yavuz Karamahmutoğlu'nun haberine göre; İstanbul, son dönemde ekonomik çalkantıların merkezi haline geldi. Bu kez şeker ve maya sektörünün üç büyük ismi, konkordato kararıyla gündemde. Artık üretim hatları durma noktasında. Son dönemde yaşanan küresel ekonomik kriz, pek çok şirketi iflasın eşiğine sürükledi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Toybox Gıda, Saadet Gıda ve Sade Maya, bu krizden en çok etkilenen firmalar arasında yer aldı. Mahkemeye başvuran bu üç dev firma, 14 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık kesin mühlet aldı. Toybox Gıda, yıllık 15.000 tonluk üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir yere sahipti. Ancak son gelişmeler, firmanın üretim hatlarını durma noktasına getirdi. Şirketin Jelly, Licorice, Marshmallow gibi ürünleri, konkordato kararı sonrası belirsizliğe sürüklendi. Aynı şekilde, Saadet Gıda ve Sade Maya da benzer bir kaderle karşı karşıya kaldı.

SAADET GIDA VE SADE MAYA'NIN DURUMU

Saadet Gıda, 20.000 m2'lik kapalı alanda 400 çalışanıyla faaliyet gösteren bir başka dev isimdi. Aylık 2.200 ton üretim kapasitesine sahip olan firma, şimdi üretimini sürdürebilmek için mücadele ediyor. Diğer tarafta, Sade Maya ise yıllık 600 tonluk üretim kapasitesiyle sektörde kendini kanıtlamış bir marka olarak biliniyor.

KOMİSER HEYETİ İŞ BAŞINDA

Mahkeme kararıyla, Toybox Gıda, Saadet Gıda ve Sade Maya için bir komiser heyeti görevlendirildi. Finans uzmanı Figen Mengi, denetçi Suat Özyalçın ve hukukçu Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel'den oluşan bu heyet, firmaların malvarlıklarının korunması ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çalışacak.