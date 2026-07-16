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Uber, Delivery Hero için resmi satın alma süreci başlattı

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ABD'li Uber, Alman yemek siparişi şirketi Delivery Hero'yu yaklaşık 14,8 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu. Anlaşma kapsamında Türkiye'deki Yemeksepeti de dahil bazı işletmeler SSW Partners'a devredilecek.

ABD'li ulaşım ve teslimat şirketi Uber, Alman çevrim içi yemek siparişi şirketi Delivery Hero'yu yaklaşık 14,8 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu.

Uber, Delivery Hero şirketine yönelik satın alma teklifine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 41,50 avro nakit ödeme teklif edildiği, teklifin şirketin tamamı için yaklaşık 14,8 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Satın alma işleminin tamamlanması halinde birleşik şirketin 99 ülkede faaliyet göstereceğine işaret edilen açıklamada, bunun 2025 yılı itibarıyla 236 milyar dolarlık brüt işlem hacmine karşılık geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Delivery Hero'nun New York merkezli yatırım şirketi SSW Partners'la ayrı bir anlaşma yaptığı, SSW'nun Uber'in devralma teklifinin tamamlanmasına bağlı olarak yaklaşık 1,6 milyar dolar karşılığında özellikle Uber Eats ve Delivery Hero'nun halihazırda örtüştüğü 14 pazardaki Delivery Hero işletmelerini satın alacağı bildirildi.

Uber'in SSW'ye devredilen işletmelerin kontrolünü ele almayacağına dikkat çekilen açıklamada, SSW tarafından satın alınacak işletmeler arasında Türkiye'den Yemeksepeti'nin de yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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