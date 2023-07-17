Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye'nin tahmini fındık rekoltesinin 717 bin ton olduğunu açıkladı. Ordu il genelinde etkili olan heyelan ve su baskınları sonucu 4 bin dekar tarım arazisinde zarar olduğunu söyledi.

TZOB Üyesi Soydan: " Türkiye'nin tahmini fındık rekoltesi 717 bin ton"

" Ordu'da 4 bin dekar tarım alanı, sel ve heyelanda hasar gördü"

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye'nin tahmini fındık rekoltesinin 717 bin ton olduğunu açıkladı. Soydan, Ordu il genelinde etkili olan heyelan ve su baskınları sonucu 4 bin dekar tarım arazisinde zarar olduğunu söyledi.

Ordu'da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı noktalarda sel ve heyelanlar meydana geldi. Tarım arazilerinde de etkili olan heyelanlar nedeniyle bazı fındık ağaçları dereye uçtu, kivi ve sebze alanları hasar gördü. İl genelinde toplamda 4 bin dekar tarım arazisinde hasar olduğu belirtildi.

"Türkiye rekoltesi 717 bin ton"

Arslan Soydan, 3 Temmuz itibarıyla başlayan ve 17 Temmuz'da tamamlanan fındık rekolte tespit alışmalarının, geçen yıllara göre düşük olduğunu belirterek, "Ülkemizde 16 ilde çalışmalar tamamlandı. Ordu'da 19 ilçede yaklaşık 400 noktada çalışmalar sonucu fındıktaki hastalıklar ve zararlılar, hem de iç dolguları ile ilgili kriterler göz önünde bulunduruldu ve gerçeğe en yakın rekolte tespit edildi. Bu çalışmalar sonucu Ordu'da 198 bin 838 ton il rekoltesi belirlendi. Dekar başı verime bakıldığında 87 kilogram verim var. Türkiye geneli ise 717 bin 931 ton rekolte var. Bu sene geçen yıllara göre rekolte düşüşü var" dedi.

"Zarar tespit çalışmaları devam ediyor"

Soydan, Karadeniz Bölgesi'nde 8-10 Temmuz tarihleri arasında etkili olan yağışların bazı illerde sele dönüştüğünü söyledi. Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde fındık bahçelerinde ve şehir merkezlerinde hasarların meydana geldiğini söyleyen Soydan, "Bahçelere baktığımızda heyelanlardan dolayı fındık kökleri sökülerek derelere indi. Düz alanlara bakıldığında da yağmurların göllenmesi sonucu balçıklar oluştu ve seralarda da su baskınları meydana geldi. Fındık bahçelerinde önemli ölçüde zararlar oluştu. Bununla ilgili zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Sonrasında da raporlanarak üreticilerimizin mağduriyetlerinin çözülmesi noktasında çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"4 bin dekar alanda zarar var"

Ordu genelinde 4 bin dekar alanda zarar olduğunu ifade eden Soydan, "Bu alanın bir kısmı fındık bahçeleri, bir kısmı kivi bahçesi, sebze alanları ve seralardan oluşuyor. Önemli bir yağış oldu ve burada TARSİM'in de önemini görmüş olduk" şeklinde konuştu.